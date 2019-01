Wacom präsentiert neues Cintiq für angehende Kreativ-Profis, Studierende und ambitionierte Hobbykünstler

Neues Kreativ-Stift-Display für Einsteiger mit optimierten Funktionen für eine wachsende Zahl junger Kunst- und Designstudenten

Las Vegas, USA – 8. Januar 2019 – Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas stellte Wacom heute eine neue Klasse von Kreativ-Stift-Display vor. Das Wacom Cintiq 16 ist ein fantastisches Werkzeug für digitale Skizzen, Illustrationen und technische Zeichnungen. Es vereint die 35-jährige Erfahrungund das Know-how von Wacom bei der Herstellung von Produkten, die Kreativität natürlicher und produktiver machen. Das neue Cintiq wurde speziell für junge Kreativ-Profis, begeisterte Hobbykünstler, Kunststudenten und andere Kreative mit hohem Anspruch konzipiert, die sich das bewährte, zuverlässige Wacom Erlebnis wünschen, aber nicht alle erweiterten Funktionen der Cintiq Pro Produktreihe benötigen. Das Cintiq ist auch eine attraktive Option für bestehende Nutzer eines Kreativ-Stifttabletts, die auf der Suche nach einem Upgrade sind, oder für angehende Kreativ-Profis, die das natürliche Gefühl beim Zeichnen mit einem Wacom Stift auf dem Bildschirm zum ersten Mal ausprobieren möchten. Das neue Modell ist ab Mitte Januar zu einem UVP von € 599,90 EUR im Handel erhältlich.

* Alle Preise in EUR und GBP inkl. Mehrwertsteuer

„Die digitalen Stift- und Display-Produkte von Wacom sind für Kreativ-Profis unverzichtbar geworden. Jetzt stellen wir die gleiche Stifttechnologie, Verarbeitungsqualität und das gleiche Know-how denen zur Verfügung, die sich dies bereits gewünscht haben, sich aber bisher vielleicht nicht den ganzen Umfang an professionellen Funktionen von Wacom leisten konnten, weil sie erst am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen“, erklärt Faik Karaoglu, Executive Vice President der Creative Business Unit von Wacom. „Unserer Ansicht nach ist dies die perfekte Lösung für angehende Kreative, aber auch für Studenten, technische Zeichner in Architektur, Planung, Industriedesign oder Ingenieurwesen und sogar für etablierte Kreativ-Profis, die ein Zweitgerät für ihr Homeoffice oder ihren Arbeitsplatz suchen.“

Das Cintiq 16 wird mit dem Wacom Pro Pen 2 geliefert und bietet damit eine professionelle Stifttechnologie zum Einsteigerpreis. Der Stift verfügt über eine Druckempfindlichkeit von 8.192 Stufen sowie Neigungserkennung für einzigartige Präzision und Genauigkeit. Die Elektromagnetische Resonanztechnologie von Wacom sorgt dafür,dass der Stift keine Batterie benötigt und nieaufgeladen werden muss. Das Full-HD-Display mit 1.920 x 1.080 Pixeln bietet einen Farbraum von 72 % NTSC, eine Oberfläche aus gehärtetem Glas mit Entspiegelungsbeschichtung und ein natürliches Gefühl wie beim Zeichnen mit dem Stift auf Papier.Das Cintiq 16 verfügt über ein ansprechendes, dabei kompaktes Design und fügt sich problemlos in jede Arbeitsumgebung ein. Die einzigartige 3-in-1-Kabelverbindung hilft, Kabelgewirr zu verhindern. Das neue Cintiq ist ideal für Benutzer, die ihren Arbeitsplatz durch fortschrittliche digitale Stift- und Display-Werkzeuge anpassen möchten.

Mit der Einführung des Cintiq im Jahr 2001 hatte Wacom als erstes Unternehmen ein Kreativ-Stift-Display im Angebot. Diese werden in nahezu allen Bereichen von Animationsfilmerstellung, Spieleentwicklung und Industriedesign eingesetzt. Die Verwendung eines Wacom Cintiq oder Cintiq Pro kommt der Arbeit mit traditionellen Medien so nahe wie kein anderes Produkt. Das Cintiq 16 ermöglicht einen natürlichen, intuitiven Arbeitsablauf, beschleunigt die Produktion und ermöglicht eine unmittelbare Zusammenarbeit. Es eignet sich perfekt für Illustration, Grafikdesign, Fotoretusche und Layoutdesign und ist damit für ambitionierte Hobbykünstler wie angehende Kreativ-Profis gleichermaßen interessant. Die Cintiq Produktreihe ist kompatibel mit PC und Mac und kann mit Hunderten drucksensitiver Anwendungen von Unternehmen wie Adobe, Autodesk, Pixologic, Celsys, Corel und The Foundry verwendet werden.