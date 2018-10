DxO PhotoLab 2: umfassend und kompromisslos

Nach der Integration und Erweiterung der U-Point-Technologie zur lokalen Retusche wurde in DxO PhotoLab 2, dem Nachfolger von DxO OpticsPro, das exklusive Werkzeug DxO ClearView integriert und mit einer neuen Bildverwaltung – der DxO Fotothek – sowie der Unterstützung von DCP-Farbprofilen ausgestattet.

PARIS – 24. Oktober 2018 – DxO, eines der innovativsten Unternehmen im Bereich der Bildbearbeitung für jedermann, kündigt die sofortige Verfügbarkeit von DxO PhotoLab 2 an. Es ist das Update der Software zur RAW-Bildbearbeitung auf PC und Mac, das 2018 mit dem TIPA-Award als beste Bildbearbeitungssoftware ausgezeichnet wurde. DxO PhotoLab 2 stellt DxO ClearView Plus vor, eine neue Version der innovativen Funktion zur Entfernung von atmosphärischem Dunst und zur Verbesserung des lokalen Kontrasts, sowie die DxO Fotothek, eine völlig neue Bild- und Bilddatenverwaltung, die Suche, Auswahl, Sortierung und Anzeige von Bildern ermöglicht. DxO PhotoLab 2 arbeitet nun auch mit DCP-Farbprofilen und stellt somit konsistente Farbwiedergabe in verschiedenen Softwareprogrammen sicher.

U-Point: Die leistungsstärkste Technologie für lokale Korrekturen

DxO PhotoLab ist eine umfassende Lösung zur Bearbeitung von RAW- und JPEG-Dateien, die auf leistungsstarken optischen Korrekturmodulen, entwickelt anhand von mathematischen Modellen im Labor, sowie auf exklusiven, automatischen Funktionen wie der Technologie zur Rauschminderung DxO PRIME oder der intelligenten Belichtungskorrektur DxO Smart Lighting basiert.

Damit Fotografen lokale Korrekturen in ihren Bildern vornehmen können, hat DxO die U-Point-Technologie von Nik Software erworben und in DxO PhotoLab integriert. Diese Technologie, die von Millionen Fotografen geschätzt wird, ermöglicht mit nur wenigen Klicks komplexe Auswahlen und die Anwendung lokaler Korrekturen mithilfe von Kontrollpunkten, einem einzigartigen Schiebereglersystem und zahlreichen Korrekturwerkzeugen. DxO PhotoLab ist die einzige Software, die die U-Point-Technologie vollständig in einen nicht-destruktiven RAW-Workflow integriert hat. Mit Version 2 verfolgt DxO PhotoLab seine Entwicklung zu einer noch umfassenderen Bildbearbeitungslösung weiter.

DxO ClearView Plus: für noch aussagekräftigere Bilder

Die exklusive Funktion DxO ClearView von DxO PhotoLab ist ein hilfreiches Werkzeug, dass das Phänomen des atmosphärischen Dunstes unterdrückt und den lokalen Kontrast von Bildern verstärkt. Die verbesserte Funktionalität von DxO ClearView Plus in DxO PhotoLab 2 ermöglicht den gezielteren Einsatz der Schieberegler, ohne dass Halo-Effekte in besonders kontrastreichen Bildbereichen auftreten.

Mit nur einem Klick verschwindet der atmosphärische Dunst, die Objekte und ihre Konturen sowie Details und Übergänge werden natürlicher. In Kombination mit der exklusiven Technologie zur Rauschminderung PRIME wird der Dynamikumfang eines Bildes bestmöglich ausgereizt und gleichzeitig bleibt das Bildrauschen unter Kontrolle. Zudem lässt sich DxO ClearView Plus auf das gesamte Bild oder wahlweise durch den Einsatz lokaler Korrekturwerkzeuge auch nur auf bestimmte Bildbereiche anwenden und bietet so mehr Flexibilität.

Die DxO Fotothek, ein umfassender Workflow zur Bilderstellung

Die DxO Fotothek wartet mit neuen Funktionen für Suche, Auswahl, Sortierung und Anzeige von Bildern auf. Ein dynamisches Werkzeug für die Texteingabe ermöglicht dem Anwender eine einfache Suche. DxO PhotoLab 2 zeigt von Anfang an bei der Texteingabe relevante Wörter an und schlägt passende Suchergebnisse auf der Basis vorhandener Dateinamen vor.

Die Dateisuche kann anhand zahlreicher Kriterien erfolgen: Aufnahmeparameter (Blende, Belichtungszeit, ISO), Dateiname und Suffix, Aufnahmedatum und Anzahl im Rahmen der Bildbewertung vergebener Sterne. Die Suchergebnisse werden in einem neuen Raster von beweglichen und anpassbaren Miniaturansichten angezeigt.

„Über all seine Automatismen und Korrekturwerkzeuge hinweg haben wir DxO PhotoLab 2 so entwickelt, den Fotografen einen künstlerischen Freiraum zu erschaffen, ohne dabei einen Kompromiss bei der Bildqualität eingehen zu müssen“, erklärt Jean-Marc Alexia, VP Marketing und Produktstrategie bei DxO Labs. „Durch die Integration der DxO Fotothek wird DxO PhotoLab 2 weiter perfektioniert und ermöglicht ab sofort das Management eines umfassenden Bildproduktionsworkflows, von der Verwaltung bis hin zum Export. Das neue Werkzeug wird bis zum Jahresende mit weiteren Suchfunktionen ausgestattet, darunter Stichwortsuche und weiteren Suchkriterien.“

Verarbeitung von DCP-Farbprofilen: zusätzliche Möglichkeiten für das Farbmanagement von RAW-Bildern

Damit eine kompatible und möglichst treue Farbwiedergabe mit Bildbearbeitungsprogrammen von Drittanbietern wie Adobe Lightroom, Adobe Camera RAW sowie Farbkalibrierungslösungen für Kameras, wie z.B. X-Rite ColorChecker Passport Photo oder DNG Profile Editor, möglich ist, verarbeitet DxO PhotoLab 2 ab sofort DCP-Farbprofile.

Preis und Verfügbarkeit

Die Editionen ESSENTIAL und ELITE von DxO PhotoLab 2 (PC und Mac) sind bis zum 18. November 2018 als Download auf der DxO-Webseite (shop.dxo.com) zum Einführungspreis verfügbar:

DxO PhotoLab 2 ESSENTIAL Edition: 99,99 € statt 129 € (UVP, inkl. MwSt.)

DxO PhotoLab 2 ELITE Edition: 149,99 € statt 199 € (UVP, inkl. MwSt.)

Eine Lizenz für DxO PhotoLab 2 erfordert kein Abonnement und erlaubt die Installation der Software auf zwei Rechnern (DxO PhotoLab 2 ESSENTIAL Edition) oder drei Rechnern (DxO PhotoLab 2 ELITE Edition). Fotografen, die eine Version von DxO OpticsPro oder DxO PhotoLab 1 besitzen, können ein Upgrade auf DxO PhotoLab 2 über ihr Kundenkonto unter www.dxo.com erwerben. Eine vollständige, 30-tägige Testversion von DxO PhotoLab 2 steht auf der DxO-Webseite unter www.dxo.com/de/dxo-photolab/download/ zur Verfügung.

Systemanforderungen

Microsoft Windows

Intel Core® 2 Duo, AMD Athlon™ 64 X2 or higher (Intel Core® i5 or higher recommended)

4 GB of RAM (8 GB recommended)

2 GB of available hard-drive space

Microsoft® Windows® 7 (64-bit) with Service Pack 1, Microsoft® Windows® 8.1 (64-bit), or Microsoft® Windows® 10 version 1607 or higher (64-bit, and still supported by Microsoft®), DirectX 9.0c-capable system OpenCl 1.2-capable graphic card with 1GB of video memory to handle OpenCL acceleration

Apple Mac OS X