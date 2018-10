Sony bringt für die spiegellosen Kleinbildkameras Alpha 7 III und Alpha 7R III je ein Firmware-Update auf Version 2.00. Sie bringt neue Funktionen im Zusammenhang mit den Objektiven SEL400F28GM und SEL24F14GM, etwa die Unterstützung des Funktionsrings dieser Objektive. Außerdem verbessert die neue Firmware den Autofokus im Zusammenhang mit dem Objektivadapter LA-EA3, ebenso die Bildqualität bei RAW-Aufnahmen sowie die Belichtung bei auf Aufnahmen mit Blitz.

Firmware 2.00 für die Sony Alpha 7 III und Alpha 7R III wird jeweils zur Installation via Mac und Windows angeboten. Für das Firmware-Update schließen Sie die Kamera via USB an Ihren Rechner an. Sony gibt auf den jeweiligen Download-Seiten detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen für das Firmware-Update.

Download Firmware 2.00 für Sony Alpha 7 IIIund Sony Alpha 7R III.

Sony nennt diese Vorteile und Verbesserungen durch Firmware 2.00: