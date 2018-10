Der German National Award bei den Sony World Photography Awards 2019: die Gelegenheit für alle deutschen Fotografen

Im Rahmen des German National Awards können Fotografinnen und Fotografen aus ganz Deutschland ab sofort ihre Arbeiten einreichen und bekommen so die Gelegenheit, ihr Talent einem weltweiten Publikum zur Schau zu stellen. Als Jury kommt eine soeben gekürte Expertenrunde aus der Fotoindustrie zum Einsatz.

Berlin, 2. Oktober 2018. Ab sofort steht der German National Award für Einreichungen offen. Die National Awards sind ein langjähriger Bestandteil der Sony World Photography Awards und bieten Teilnehmern aller Coleurs aus mehr als 50 Ländern die einzigartige Möglichkeit, in einem international renommierten Fotowettbewerb gewürdigt zu werden.

Deutsche Fotografen, die in einer der zehn Offenen Kategorien der Sony World Photography Awards teilnehmen, werden automatisch in den German National Award aufgenommen. Die Jury sucht nach Einzelbildern in den Kategorien Architektur, Reise, Kultur und Street Photography (vollständige Liste siehe unten).

Der Gewinner des German National Awards erhält nicht nur eine aktuelle Fotoausrüstung von Sony, seine Arbeit wird auch weltweit bekannt gemacht und bei der jährlichen Sony World Photography Awards Ausstellung in London im April 2019 präsentiert.

Die Sony World Photography Awards feiern in ihrem zwölften Jahr die besten zeitgenössischen Fotografien der letzten zwölf Monate in allen Genres des Mediums. Einsendungen sind kostenlos unter www.worldphoto.org/swpa möglich. Die preisgekrönten und in die engere Wahl gezogenen Fotografen können sich neben einem Preisgeld, einer neuen Fotoausrüstung von Sony und der Teilnahme an globalen Ausstellungen auch über weltweite Anerkennung und Bekanntheit freuen.

Die Auszeichnung wird von einer ebenfalls heute bekanntgegebenen internationalen Fachjury – bestehend aus Experten der Fotoindustrie aus Museen, Verlagshäusern, Medien und Festivals – verliehen. Die Vorsitzende des Offenen, Jugend und Nationalen Wettbewerbs ist Rebecca McClelland, Photography Director & Head of Art Production bei Saatchi Saatchi & Prodigious (UK).

Vollständige Biografien der Juroren finden Sie unter: https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards/judges.

Mike Trow, Vorsitzender des Profi-Wettbewerbs 2019, hat für die Teilnehmer des diesjährigen Wettbewerbes folgenden Ratschlag parat: „Was die Sony World Photography Awards so spannend macht, sind die Themenvielfalt und die globale Reichweite der ausgewählten Geschichten und Bilder. Mein Tipp für die Teilnehmer ist, dass sie ihre Kategorien sorgfältig auswählen und an ihre Geschichte glauben. Sie sollen zeigen, wie sie die Welt sehen und dabei Klischees vermeiden. Fotografie-Techniken und -stile werden immer abenteuerlicher und dynamischer, daher ist auch technische Exzellenz erforderlich. Um diese weltweit führende Jury zu beeindrucken, gilt es sein Bestes zu geben und seine Arbeit so zu gestalten, dass sie kohärent, dynamisch und schön ist.“