Google bietet seinen Fotobuch-Service nun auch in Deutschland an. Er ist Teil von Google Fotos und greift auf die in der Cloud gespeicherten Aufnahmen zu. Eine Automatik soll helfen, die besten Bilder zu finden. Eine Software zur Gestaltung und Bestellung ist nicht nötig, alles läuft im Browser beziehungsweise in der Fotos-App für Android und iOS. Ab ca. 13 Euro sind die Fotobücher von Google zu haben.

Ab aus der Cloud und raus ins Licht mit den Fotos. Das ist offenbar das Ziel von Google, denn ab sofort ist der Dienst „Google Fotos“ auch in Deutschland um einen Fotobuch-Service erweitert. Zu haben sind die Fotobücher in zwei verschiedenen Formaten und Ausführungen: Als Softcover mit den Maßen 18 x 18 cm und als Hardcover im Format 23 x 23 cm.

Keine spezielle Software erforderlich

Der Fotobuch-Service von Google will einem so viel Arbeit wie nur möglich abnehmen. Eine spezielle Software zu Gestaltung ist nicht nötig, das läuft auf dem PC im Browser, auf dem Smartgerät innerhalb der „Google Fotos“-App für Android beziehungsweise iOS. Und ein Upload der Bilder ist auch nicht nötig – sie liegen ja bereits in der Cloud auf den Google-Servern.

Google hat dem Fotobuch-Service zudem eine Automatik spendiert, die einem bei der Gestaltung kräftig unter die Arme greifen will. Sie verspricht, die besten Bilder innerhalb einer Auswahl zu finden und will diese nach Orten, Gegenständen „oder anderen Merkmalen“ sortieren.

Bereits ab 12,99 Euro

Ein gedrucktes Fotobuch gibt es bei Google bereits für 12,99 Euro. Und zwar die Softcover-Variante mit 20 Seiten. Jede weitere Seite kostet 49 Cent. Die Hardcover-Version kostet mit 20 Seiten 22,99 Euro, jede weitere Seite schlägt hier mit 69 Cent zu Buche. Bei beiden Varianten sind maximal 100 Seiten möglich.

Bezahlt wird übrigens ausschließlich über Google Pay. Man muss also seinen Kreditkarten-Daten im Zahlungscenter seines Google-Kontos hinterlegen. Google kündigt an, den Fotobuch-Service nach und nach auch in weiteren europäischen Ländern anzubieten.