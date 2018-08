Canon präsentiert neues Angebot von PIXMA Tintenstrahl-Multifunktionssytemen

Krefeld, 3. August 2018. Canon stellt heute umfangreiche Updates innerhalb seiner PIXMA Tintenstrahldrucker-Sparte vor. Darunter unter anderem die neuen PIXMA TS9550 Multifunktionssysteme für das Format DIN A3.

Canon PIXMA TS9550 Modelle – kompakte, vernetzte, A3-fähige Multifunktionssysteme für Business oder kreative Aufgaben

Der Canon PIXMA TS9550 und der PIXMA TS9551C sind die neuen Multifunktionssysteme, die trotz ihrer A4-Stellfläche im Format DIN A3 drucken. Professionelle Ergebnisse sind dank der führenden FINE Druckkopftechnologie von Canon und fünf separaten Tintentanks kein Problem: Die Fotoprints überzeugen mit perfekten Farben und einer Farbstabilität von bis zu 1001 Jahren.

Die Drucker sind ideal für den Einsatz im Büro oder zuhause und bieten integrierte Funktionen wie die Nutzung per Smartphone und die nahtlose WLAN-Konnektivität, um das Drucken, Scannen und Kopieren zu vereinfachen. Es besteht Kompatibilität mit AirPrint (iOS) und Mopria (Android) für den direkten Druck vom Mobilgerät – einige Funktionen können sogar per Sprachsteuerung über Amazon Alexa-fähige Geräte „aufgerufen“ werden.

Die 3in1-Multifunktionssysteme im kompakten und schlanken Design bieten auch einen intuitiven 10,8 cm (4,3 Zoll) großen Touchscreen und eine Kopierfunktion für die Verarbeitung von A3-Druckvorlagen. Broschüren lassen sich direkt über den Touchscreen des Druckers erstellen, Multitasking ist per 2-Wege-Papierzufuhr und dem automatischen Dokumenteneinzug für bis zu 20 Blatt (ADF)3 möglich. Die PIXMA TS9550 Modelle überzeugen mit einem attraktiven Finish in klassischem Weiß (PIXMA TS9551C) oder in elegantem Schwarz (PIXMA TS9550).

Canon PIXMA TS8250 Modelle – erstklassiger Fotodruck mit einem Multifunktionssystem mit 6 separaten Tinten und kabelloser Konnektivität

Die Canon PIXMA TS8250 Modelle sind elegante Multifunktionssysteme für hochwertige Fotoprints. Mit 6 separaten Tinten – einschließlich Fotoblau – und einer durchgängig kabellosen Konnektivität drucken Anwender hochwertig und randlos im Format DIN A4.

Dieser vielseitige und kompakte Tintenstrahldrucker bietet die Anbindung an den PIXMA Cloud Link über die Canon PRINT App (iOS/Android). Amazon Alexa-fähige Geräte, die mit den PIXMA TS8250 Modellen kompatibel sind, ermöglichen den Druck per Sprachbefehl. Amazon Alexa informiert zudem auch über Druckerstatus und den Tintenstand.

Die PIXMA TS8250 Modelle drucken bis zu 15 ISO-Seiten/Minute in Schwarzweiß oder 10 ISO-Seiten/Minute in Farbe. Sie verfügen außerdem über zwei Papierzuführungen für mehr Produktivität bei kompakter Stellfläche sowie optionale XL- und XXL-Tinten2.

Der 10,8 cm große Touchscreen der PIXMA TS8250 Modelle und ein Mehrzweckeinzug sorgen für viele kreative Möglichkeiten wie z. B. die Gestaltung von Nagelaufklebern und mehr. Die Nail Sticker App für iOS und Android wird ab Ende November 2018 verfügbar sein.

PIXMA TS6250 Modelle – ein kompaktes und universelles Multifunktionssystem für die ganze Familie

Die Canon PIXMA TS6250 Modelle sind perfekt geeignet, um feine Details in Fotos zu erhalten. Durch spezielles Pigmentschwarz wird der Text in Dokumenten extrem scharf abgebildet. Über das integrierte WLAN ermöglicht die Canon PRINT App auf einem Mobilgerät die Steuerung des Multifunktionssystems und PIXMA Cloud Link bietet den Zugang zu gängigen Cloud-Diensten4

Dank des 7,5 cm großen Touchscreens sind die PIXMA TS6250 Modelle einfach zu steuern und in Sekundenschnelle bereit zum Drucken und Scannen. Mit fünf separaten Tintentanks, automatischem beidseitigen Druck und Randlosdruck bis DIN A4 liefert das System schnelle Premium-Ergebnisse.

Canon PIXMA TR4550 Modelle – Kompakt und multifunktional drucken im Home Office

Dieses kompakte und elegante Multifunktionssystem kann mit dem automatischen Dokumenteneinzug für bis zu 20 Blatt (ADF) mehrseitige Dokumente kopieren, scannen und faxen3. Die Canon PIXMA TR4550 Modelle sind mit ihrer hohen Produktivität und nahtlosen kabellosen Konnektivität die perfekte Lösung für jedes Home Office. Amazon Alexa-fähige Geräte können auch mit den PIXMA TR4550 Modellen verbunden werden. Per Sprachbefehl lassen sich dann Checklisten und Vorlagen drucken oder Tintenstand und Druckerstatus prüfen. Zudem erkennt der Scanner des Druckers den Verbleib eines Dokumentes auf dem Vorlageglas und erinnert so an die Dokumentenentnahme.

Die Canon PRINT App kann zum Drucken, Scannen und Kopieren verwendet werden, ohne dass ein Computer eingeschaltet werden muss – es wird lediglich ein Mobilgerät benötigt. Alternativ können die PIXMA TR4550 Modelle auch ohne die Canon PRINT App mit AirPrint (iOS) oder Mopria (Android) kabellos drucken. Der Zugriffspunktmodus ermöglicht den Direktdruck auch, wenn kein Internet-Router zur Verfügung steht. Die Cloud-Konnektivität4 ermöglicht das Scannen von Dokumenten unter anderem über den PIXMA Cloud Link auf Google Drive und in die Dropbox. Mit der Funktion Ausweiskopie können auch beide Seiten eines Ausweises zur schnelleren Bearbeitung auf dieselbe Seite gescannt werden.

Canon PIXMA TS9550 Modelle im Überblick:

PIXMA TS9550 (schwarz), PIXMA TS9551C (weiß)

2-Wege-Papierzufuhr

Broschüren-Layout Kopie

Bedruckbare Nagelaufkleber/ CD-Print

A3, 12 x 12“ Support (Bastelbögen, ca. 30 x 30 cm))

Preis: 275,00 EUR UVP, erhältlich ab November 2018

Canon PIXMA TS8250 Modelle im Überblich:

Neues eckiges Design

Extra Connect Taste für eine einfache WLAN-Einrichtung

Randloser Fotodruck in Format A4

Automatische Druckkopfjustierung für schnellere Einrichtung

Erhältlich in Schwarz (PIXMA TS8250), Weiß (PIXMA TS8251) und Rot (PIXMA TS8252)

Preis: 195,00 EUR UVP, erhältlich ab November 2018

Die Canon PIXMA TS6250 Modelle im Überblick:

Randloser und schnellerer Fotodruck (21s für 10x15cm)

Extra Connect Taste für eine einfache WLAN-Einrichtung

Zwei Papierzuführungen

Erhältlich in Schwarz (PIXMA TS6250) und Weiß (PIXMA TS6251)

Preis: 139,00 EUR UVP, erhältlich ab September 2018

Canon PIXMA TR4550 Modelle im Überblick:

Automatisch doppelseitiger Druck

Ausweiskopie und Erinnerung zur Dokumentenentnahme

Extra Connect Taste für eine einfache WLAN-Einrichtung

Kratzfeste Oberfläche

Erhältlich in schwarz (PIXMA TR4550) und weiß (PIXMA TR4551)

Preis: 99,00 EUR UVP, erhältlich ab September 2018

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Stand August 2018