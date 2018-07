kalahari SWAVE S-51 Rollup Fotorucksack

Geräumiger Freizeitrucksack für (Foto)Action und Adventure mit variabel anpassbarem Rollup Hauptfach und gut gepolstertem Kameraabteil. Durch das in der Größe anpassbare Hauptfach ist für jede Outdoor-Ausrüstung ausreichend Platz vorhanden und der clevere Rollverschluss schützt vor Wind und Wetter. Um die Momente unterwegs für die Ewigkeit festhalten zu können, ist ein herausnehmbarer Kameraeinsatz in das vor Diebstahl schützende Rückenfach integriert. Hier kann eine DSLR- oder Systemkamera mit bis zu 5 Objektiven untergebracht werden. Diverse Zubehörfächer im und am Rucksack nehmen das gesamte Zubehör auf. Für das Anbringen eines Stativs sind Schlaufen an den Seiten vorhanden. Eine spezielle Regenschutzhülle wird bei Bedarf über den gesamten Rucksack gezogen und hält Wind und Wetter ab.

Maße außen: 33 x ca. 42 x 17cm

Maße innen Rollup Hauptfach: 32 x ca. 20-36 x 16cm

Maße innen Kamerafach: 26 x 20 x 14cm

Gewicht: 1.180g

Farben: Schwarz

Preis € 129,- (UVP)

kalahari SWAVE S-32 Colt-Fahrradtasche

Die ideale und sichere Lösung für die (Foto)Fahrradtour. Die SWAVE S-32 ist perfekt für eine mittelgroße Kamera mit angesetztem Tele. Die Höhe der Tasche kann entweder als Ganzes genutzt – oder bei zwei kleineren Objektiven – mit einem Zwischenboden unterteilt werden. Mit abnehmbarem Umhängeriemen, vorderen Leuchtstreifen und Reißverschlussfach oben mit Klarsicht auf Handy oder Navi. Optional auch inklusive KLICKfix-Adapter für den Lenker, sollte dieser noch nicht vorhanden sein.

Maße außen: 12,5-16,5 x 24 x 6,5-11,5cm

Gewicht: 625g

Farben: schwarz

Preis: € 59,95 (UVP) ohne KLICKfix-Adapter

Preis: € 75,- (UVP) mit KLICKfix-Adapter