Nächste Update-Runde für die Lightroom-Familie, Adobe veröffentlicht Lightroom Classic CC 7.4 und Lightroom CC Juni 2018. Das „kleine“ Lightroom erhält damit die Fähigkeit, Vorgaben und Profile aus der Classic-Version synchronisieren zu können sowie den schon bekannten Bereichsreparaturpinsel. Neu in Lightroom Classic CC 7.4 ist unter anderem die Möglichkeit zur farbigen Markierung von Ordnern.

Wer viel mit seinem Smartgerät unterwegs ist und darauf Lightroom CC nutzt, wird sich über die Verbesserungen in dieser Version besonders freuen. Mit dem jetzt veröffentlichten Update von Lightroom CC ist es nämlich nun möglich, Vorgaben (Presets) und Profile zu synchronisieren. Und zwar auch mit dem großen Bruder Lightroom Classic CC. Außerdem lassen sich in Lightroom CC jetzt Entwicklungseinstellungen kopieren und auf einen ganzen Bilderstapel anwenden. Und es gibt jetzt einen Reparaturpinsel in Lightroom CC.

Neuerungen gibt’s auch in Lightroom Classic CC. Version 7.14 erlaubt es, nie benötigte Vorgaben aus der Liste zu entfernen. Zudem lassen sich Ordner nun farbig markieren. Und die Dialoge für HDR- und Panorama-Bilder bieten nun die Option, die zusammengesetzten Bilder gleich mit den Originalen in einen Stapel zu packen.

Neu hinzugefügte Kameras und Objektive

Durch die Updates erhalten beide Lightroom-Varianten die Unterstützung folgender Kameras:

Fujifilm X-T100

PENTAX K-1 Mark II (Dynamic Pixel Shift berücksichtig nur die erste RAW-Datei der Aufnahmereihe)

Phase One IQ3 100MP Trichromatic (preliminary support)

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Außerdem bringen die Updates eine Reihe weiterer Objektivprofile, darunter die neuen Sigma-Art-Objektive für Sony.

Adobe stellt die wichtigsten Neuerungen ausführlich in seinem Blog vor.