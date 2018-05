Kaiser Fototechnik & Hensel präsentieren: Das Copy One Reproblitzsystem

Die optimale Lichtquelle für erstklassige Reproduktionen

Seit einiger Zeit steigt die Menge der Vorlagen, die digitalisiert werden: Bibliotheken, Museen, Institute, Hochschulen, Behörden und Firmen müssen ihre Archive und Bestände erfassen und sichern. Viele Vorlagen lassen sich auf Grund ihrer Größe und/oder Beschaffenheit nicht scannen und werden deshalb mittels hochauflösender Kameras reproduziert, die an speziellen Reprostativen montiert sind.

Oft werden zur Ausleuchtung der Vorlagen konventionelle Dauerlichtquellen eingesetzt. Bei höchsten Ansprüchen an die Bildqualität empfiehlt sich jedoch die Verwendung von Blitzlicht für fotografische Aufnahmen, bzw. hochwertigen LED-Leuchten für Videos. Bislang war das Angebot an vielseitigen Reprobeleuchtungen für Foto und Video sehr limitiert, viele Anwender mussten sich mit eigenen Adaptionen oder historischer Technik behelfen.

Die Experten der Firmen Kaiser Fototechnik und Hensel-Visit haben deshalb zusammen einen speziellen Lampenkopf entwickelt, der Bestandteil der bewährten Kaiser Reprosysteme ist und sich mit nahezu allen aktuellen und vielen älteren Hensel Blitzgeneratoren verwenden lässt.

Dieses Copy One Reproblitzsystem bietet – im Vergleich zu reinen Dauerlichtquellen – gravierende Vorteile hinsichtlich der Anwendung und erzielbaren Bildqualität:

Keine Auflösungsverluste durch Kameravibrationen (Verschlussablauf & Spiegelschlag)

Großer Regelbereich der Lichtintensität ohne Änderung der Farbtemperatur

Eliminierung des Einflusses störender Lichtquellen wie Tageslicht und Deckenbeleuchtung auf das Bildergebnis

Keine Unschärfen durch Erschütterungen des Aufbaus oder Bewegungen der Vorlage dank kurzer Blitzleuchtzeiten

Keine Langzeitbelichtungen und/oder hohe Empfindlichkeiten notwendig – dadurch kein Bildrauschen

Kontinuierliches Spektrum und somit authentische Farbwiedergabe

Leistungsreserven für Reproduktionen mit lichtschluckenden Spezialfiltern wie z.B. IR-Aufnahmen und polarisiertes Licht

Integrierte LED Leuchteneinheit für prof. Videoaufnahmen und als Einstelllicht

Geringe thermische Belastung der Vorlagen

Der neue Copy One Blitzkopf basiert auf einem bewährten Kaiser Lampenkopf mit 21 x 64 cm Leuchtfläche samt Haltegestänge. Neben der speziellen, durchgängigen Blitzröhre, ist der Copy One mit hochwertigen Tageslicht-LEDs ausgerüstet, die als proportionales Einstelllicht fungieren, aber auch als Aufnahmelicht z.B. für Videos verwendbar sind. Das Haltegestänge lässt sich mittels eines stabilen Klemmmechanismus an den meisten Kaiser Reprostativen und an vielen weiteren Grundbrettern mit bis zu 55 mm Stärke befestigen und ist über einen weiten Bereich schwenkbar.

Der Copy One Blitzkopf ist mit einem 5 m Lampenkabel mit Rundstecker ausgerüstet und kann mit aktuellen Hensel Porty L und Nova D Blitzgeneratoren verwendet werden. Dank eines optionalen Adapters lässt er sich aber auch an Hensel Generatoren mit 24-poliger Langbuchse anschließen, was die Nutzung vieler älterer Hensel Generatoren ermöglicht. Ein integrierter Thermoschutzschalter verhindert eine Überlastung.

Neben seines Haupteinsatzgebiets in der Reprofotografie kann der Copy One auch als praktische Universal-Lichtquelle – z. B. in der Portraitfotografie, Produktfotografie und zur Hintergrundbeleuchtung – verwendet werden. Das Haltegestänge ist abnehmbar, und ein im Lampenbügel integriertes 3/8“-Gewinde ermöglicht die Montage auf handelsüblichen Leuchtenstativen.

Der neue Copy One Lampenkopf ist ab August 2018über die Vertriebswege der Firmen Kaiser und Hensel-Visitals Einzelgerät sowie als Reprokitmit zwei Köpfen samt Halterung und Klemmen lieferbar. Als optionales Zubehör werden Metall-Abschirmklappen mit integrierten Clips für Filterfolien angeboten.

Hensel & Kaiser Copy One : Technische Daten