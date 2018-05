Olympus wird sein Werk in Shenzhen (China) schließen und künftig Kameras sowie Objektive ausschließlich an seinen beiden Standorten in Vietnam produzieren. Das hat die Olympus Corporation Anfang der Woche bekannt gegeben. Zuletzt waren rund 1800 Mitarbeiter bei Olympus (Shenzhen) beschäftigt.

Olympus nennt zwei Gründe, die ausschlaggebend für die jetzt beschlossene Schließung der Produktionsstätte in Shenzhen sind: Die Auslastung geht infolge der sinkenden Nachfrage weiterhin zurück. Zudem sind die Anlagen inzwischen veraltet und müssten dringend modernisiert werden.

Zukünftig will Olympus seine Kamera- und Objektivproduktion in Vietnam konzentrieren, wo das Unternehmen bereits zwei Produktionsstätten betreibt. Olympus Shenzhen besteht seit 1991, zuletzt waren dort 1774 Mitarbeiter beschäftigt.