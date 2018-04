Automatische Objektivkorrektur

Schon immer hat Luminar sich von anderen Foto-Editoren und RAW-Konvertern vor allem durch seine vielen Vorgaben abgesetzt. Bei den Automatik-Funktionen hinkte das Programm leider etwas nach. Zumindest in Sachen „Objektivkorrektur“ hat sich da jetzt einiges getan. Luminar kann jetzt Verzeichnung, Vignettierung und durch chromatische Aberration hervorgerufene Farbsäume automatisch beheben. Das funktioniert gut. Wobei nicht klar ist, ob Luminar ähnlich wie Lightroom Korrekturprofile nutzt.

Was in Luminar 2018 1.2.0 weiterhin fehlt, ist eine „Belichtungsautomatik“. Andererseits: Lightroom hat eine vergleichbare Funktion schon seit Langem, brauchbar ist sie in vielen Fällen jedoch nicht.

Auch Luminar kennt jetzt Kamera-Profile

Adobe hat mit dem letzten Lightroom-UpdateKameraprofile aus dem Dornröschenschlag geholt und prominent in der Entwickeln-Palette platziert. Genau dort, respektive im Filter „Entwickeln“, hat auch Skylum die Profile in Luminar Jupiter untergebracht. Die brandneue Alpha 7 III hat Luminar fehlerlos erkannt und die entsprechenden Profile von Sony bereitgestellt. Zudem findet sich noch das Profil „Adobe Standard“ in der Liste. Es dürfte indes nur eine Frage der Zeit sein, bis auch Skylum eigene Profile nachliefert.

Wer nicht mit einem Mac arbeitet, muss noch etwas auf die „DCP-Profile“ warten. Skylum verspricht jedoch, sie für Windows bald nachzuliefern.

Was Luminar zum Lightroom-Killer (immer) noch fehlt

Auf den ersten Blick mögen die Neuerungen in Luminar 2018 1.2.0 wenig spektakulär sein. Aber Skylum hat genau an den Stellen nachgearbeitet, an denen es bislang noch die größten Lücken gab: bei der Geschwindigkeit und den Funktionen des eigentlichen RAW-Konverters.

Was allerdings weiterhin fehlt, sind vernünftige Verwaltungsfunktionen. Wer ein großes Bildarchiv in Ordnung halten muss, wird mit Luminar 2018 auch nach dem jetzigen Update nicht glücklich werden.

Als Foto-Editor macht Luminar 2018 dagegen nach dem Update eine nochmals bessere Figur. Für Novizen und wenige versierte Bildbearbeiter sowieso, aber auch für Anspruchsvolle wird Luminar mit jedem Update interessanter. Da trifft es sich gut, dass das jetzige Update auf Version 1.2.0 für Besitzer von Luminar 2018 kostenlos ist.

