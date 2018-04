Nick Hannes gewinnt den ZEISS Photography Award 2018

In seiner Fotoserie „Garden of Delight“ zeigt der Belgier skurrile Szenen aus Dubai – im Spannungsfeld zwischen traditionellem Islam und westlicher Konsumgesellschaft, zwischen Realität und Inszenierung.

OBERKOCHEN, 3. April 2018.

Mit seiner Fotostrecke „Garden of Delight” hat der belgische Fotograf Nick Hannes den ZEISS Photography Award 2018 „Seeing Beyond – Untold Stories“ gewonnen. Neun weitere Fotografen haben es auf die Shortlist geschafft.

In seiner Serie zeichnet Hannes ein Bild der Freizeitindustrie und Konsumgesellschaft in Dubai. Fünf Mal ist er dafür in die Metropole am Persischen Golf gereist. Die Szenen, die er dort mit der Kamera eingefangen hat, wirken skurril – und seltsam künstlich: Da kühlen sich saudische Touristen in einer Bar aus Eis ab, ein Butler steht vor einer schwimmenden Luxusvilla mit Unterwasserschlafzimmer, in einem Strandclub feiern russische Mädchen im Hasenkostüm. Hannes wirft Fragen auf: nach Globalisierung und Kapitalismus, nach Authentizität und Nachhaltigkeit. „Die Serie ist für mich eine Fallstudie zur Hochgeschwindigkeitsstadtentwicklung“, sagt Hannes. „Natürlich entwickelt sich jede Stadt weiter. Mit meiner Arbeit möchte ich jedoch nicht das normale, organische Wachstum zeigen, sondern die atemberaubende Dynamik einer rein profitorientierten Urbanisierung. Nirgendwo ist diese Dynamik so sichtbar, so extrem wie in Dubai.“

12.000 Fotografen aus 140 Ländern

Aus rund 90.000 Fotos hat die internationale Jury Hannes’ Fotostrecke ausgewählt. 12.000 Fotografen aus mehr als 140 Ländern hatten ihre Arbeiten in diesem Jahr eingereicht – fast dreimal so viel wie im Vorjahr. „Die Gewinnerserie stach aus den Einreichungen hervor“, sagt Jurymitglied Chris Hudson, Art Director beim britischen Magazin National Geographic Traveller. „Jedes Bild zeigt einen besonderen Moment und erzählt seine eigene Geschichte – und trotzdem bilden die Fotos eine Einheit. Sie hinterlassen beim Betrachter einen umfassenden Eindruck, wie das Leben für die Einwohner Dubais wohl sein mag.“

„Ich fühle mich geehrt und bin sehr dankbar für diesen Award“, freut sich der 44-jährige Hannes. „‚Garden of Delight‘ ist ein selbst-initiiertes und -finanziertes Projekt und ich bin froh, dass ich bis zum Schluss durchgehalten habe. Die Auszeichnung bestätigt mir, dass es sich gelohnt hat, weiterzumachen und immer tiefer ins Thema vorzudringen.” Als Gewinn erhält Hannes Foto-Objektive von ZEISS im Gesamtwert von 12.000 Euro und 3.000 Euro Reisekosten für ein Fotoprojekt seiner Wahl. Er hat außerdem die Möglichkeit, künftig mit ZEISS und der World Photography Organisation zusammenzuarbeiten.

Neun Fotografen auf der Shortlist

Neun Fotografen haben es auf die Shortlist des ZEISS Photography Awards 2018 geschafft:

Toby Binder, Deutschland, mit der Serie „Themmuns – Youth in Northern Ireland”

Sarah Blesener, USA, „Beckon Us From Home”

Snezhana von Büdingen, Russland, „Permer Frost”

Stephanie Gengotti, Italien, „Circus love, Les Pêcheurs de Rêves”

Tadas Kazakevicius, Litauen, „Soon to be Gone”

Mark Leaver, Großbritannien, „TIGHT”

Gowun Lee, Südkorea, „I’m Here with You”

Stefano Morelli, Italien, „Suspension”

Kicia Randagia, Polen, „Scelte”

Die Arbeiten von Nick Hannes und den Fotografen auf der Shortlist werden im Somerset House in London im Rahmen der Ausstellung der Sony World Photography Awards vom 20. April bis 6. Mai 2018 gezeigt.

ZEISS und die World Photography Organisation haben den ZEISS Photography Award in diesem Jahr zum dritten Mal gemeinsam ausgerichtet. Die Jurymitglieder 2018 waren: Chris Hudson, Art Director beim National Geographic Traveller (Großbritannien), Peter Bas Mensink, Chefredakteur und Herausgeber des GUP Magazine (Niederlande) und Patricia Morvan, verantwortlich für Kulturprojekte und Ausstellungen bei Agence VU’ (Frankreich).