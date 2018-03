Vor allem an Video-Blogger richtet sich Manfrotto mit der LED-Leuchte Lumimuse 8 BT, die das Unternehmen jetzt vorgestellt hat. Acht LEDs liefern eine Leistung von 550 Lux, per iOS-App lässt sich die Leuchte via Apple-Smartgerät fernsteuern. Zum Lieferumfang gehören diverse Farbfilter, optional bietet Manfrotto reichhaltiges Befestigungszubehör. Lumimuse 8 BT ist ab sofort für knapp 150 Euro erhältlich.

Pressemitteilung von Manfrotto Deutschland: