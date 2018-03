Sigma hat für seinen Mount-Converter MC-11 die neue Firmware 1.09 veröffentlicht. Sie bringt nicht nur die Unterstützung für das 14-24mm F2.8 DG HSM | Art, sondern verbessert auch die Autofokusleistung für eine Reihe von Objektiven der Art-Familie.

Mit dem Adapter MC-11 lassen sich Sigma-Objektive mit Canon- oder Sigma-Anschluss an spiegellosen Kameras von Sony verwenden. Jetzt hat Sigma mit der neuen Firmware 1.09 die Funktionalität dieses Adapters verbessert. So funktioniert mit den meisten Objektiven der Art-Serie nun der Eye-AF der Sony-Kameras auch in der Peripherie. Außerdem unterstützt der MC-11-Adapter mit der aktuellen Firmware nun ebenfalls das Objektiv 14-24mm F2.8 DG HSM | Art.

Weitere Informationen auf der Firmware-Seite von Sigma