Hoch hinaus: Das neue MUNDO 528M Stativ mit sehr hoher Auszugshöhe

Langenzenn, 09. März 2018 – Mit dem neuen MUNDO 528M Stativ erweitert CULLMANN seine erfolgreiche Stativserie um ein Modell, das vor allem durch seine hohe Auszugshöhe auffällt .

Manche Aufnahmesituationen brauchen ein Stativ, das sich sehr hoch ausziehen lässt: Wer beispielsweise über Brückengeländer, Zäune oder Mauern hinweg fotografieren möchte, für den ist die Auszugshöhe wichtig. Das MUNDO 528M Stativ ergänzt die erfolgreiche Stativserie MUNDO von CULLMANN und schließt genau diese Lücke. Bis zu 183,5 cm hoch kann das Dreibeinstativ ausgezogen werden. Für den Fotografen bedeutet das: Dem gelungenen Foto eines herausragenden Gebäudes oder einer Sehenswürdigkeit steht jetzt im wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr im Weg.

CNC-gefräste Aluminiumteile garantieren die hohe Stabilität auch bei Vollauszug. Die Stativbeine sind robust gefertigt und in zwei Varianten erhältlich: In Aluminium oder Carbon. Eine dreifache Stativbeinverstellung inklusive Makrostellung erlaubt das Fotografieren in verschiedenen Höhen. Eine kurze Mittelsäule für bodennahe Aufnahmen und ein integriertes Einbeinstativ runden den Funktionsumfang ab.

Das MUNDO 528M ist mit einem Aluminium-Kugelkopf mit einer Arca kompatiblen Kamera-Schnellkupplung versehen. Es ist geeignet für DSLR- und Systemkameras sowie Videokameras. Trotz seiner hohen Auszugshöhe lässt sich das MUNDO 528M auf ein kompaktes Packmaß von nur 51 cm zusammenklappen. Für Transport und Aufbewahrung dient die mitgelieferte Stativtasche.

Neben der Farbe Schwarz ist das MUNDO 528M mit Aluminiumbeinen auch in Silber erhältlich. Auf das MUNDO 528M bietet CULLMANN eine Herstellergarantie von 10 Jahren.

Wer den Einsatzbereich des MUNDO 528M weiter vergrößern möchte, hat die Auswahl unter verschiedenen Zubehörteilen: Das Makro-Kit CROSS CX668 passt ebenso dazu wie der Makro-Adapter MUNDO MA528 und der MUNDO MUB4.5 Kugelkopf.

Features des MUNDO 528M Stativs

Stabiles Dreibeinstativ mit großer Auszugshöhe

CNC-gefräste Aluminiumteile für hohe Stabilität

Dreifache Stativbeinverstellung inklusive Makrostellung

Kurze Mittelsäule für bodennahe Aufnahmen

Stativbeine aus eloxiertem Aluminium oder Carbon

Aluminium-Kugelkopf mit Kamera-Schnellkupplung (Arca kompatibel)

Inklusive integriertem Einbeinstativ

10 Jahre Herstellergarantie

Verfügbarkeit:

Das neue MUNDO 528M Stativ ab Ende März im Handel erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlung:

189,99 Euro inkl. Mwst. für das MUNDO 528T, schwarz

189,99 Euro inkl. Mwst. für das MUNDO 528T, silber

289,99 Euro inkl. Mwst. für das MUNDO 528MC, silber