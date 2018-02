Studioblitzhersteller Hensel veranstaltet am dritten Märzwochenende in Dresden zwei Workshops zur Lichtführung. Am Samstag, den 17. März, dreht sich alles um perfekt ausgeleuchtete Produktfotos. Sonntag, der 18. März, steht dann ganz im Zeichen der Porträt- und Poeple-Fotografie.

Pressemitteilung der Hensel-Visit GmbH & Co. KG: