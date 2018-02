thinkTANK photo’s Airport Advantage Plus Trolley

Maximale Ausstattung auf Internationalen Linien

Der neue und größere Bruder des thinkTANK photo Airport Advantage, der Airport Advantage Plus, ist speziell auf den viel reisenden Fotografen ausgelegt. Von den Dimensionen her Handgepäck tauglich* nach den aktuellen Bestimmungen der meisten Airlines, kann die wertvolle Ausrüstung plus persönliche Ausstattung sicher im Handgepäck mitgeführt werden. Ideal für Jobs über Nacht.

Trotz seinem im Verhältnis zum Volumen vergleichsweise geringem Gewicht von 3,1 kg entspricht der Trolley den Schutzansprüchen für die thinkTANK photo bekannt ist. Das ganzflächige Vorfach mit Dehnfalte nimmt ein Laptop bis 17″ in einer gepolsterten Hülle und ein Tablet bis 10″ auf. Alternativ auch die thinkTANK photo Travel Pouch Large oder Eagle Creek Pack-It Medium Bekleidungstaschen für Kurztrips. Der Trolley bietet ausreichend Platz für eine Pro und eine Standard DSLR jeweils mit angesetztem Objektiv und fünf bis acht weiteren Optiken, oder für zwei Pro DSLR Gehäuse mit fünf bis sieben Objektiven. Ebenso sind natürlich auch spiegellose Systemkameras mit einer ganzen Reihe von Optiken zu verstauen. Maximale Objektivgröße ist ein 4,0/200-400 mm mit umgekehrter Gegenlichtblende.

„Für reisende Fotografen ist es zunehmend schwieriger ihre wertvollen Geräte wie Kameragehäuse, Objektive und Laptop in ihrer Nähe und geschützt vor dem teils groben Umgang bei der Gepäckabfertigung zu behalten“, so Doug Murdoch, Präsident und Chefdesigner von thinkTANK photo. „Der neue Airport Advantage Plus wurde nicht nur vor diesem Hintergrund entwickelt, sondern auch aufgrund der immer restriktiveren Anforderungen an Größe und Gewicht für Handgepäck auf Reisen.*“

Eigenschaften

Der Airport Advantage Plus entspricht den internationalen Anforderungen an die Handgepäckmaße und bringt für einen Fototrolley nur leichtgewichtige 3,1 kg auf die Waage. Langlebige Fachteiler mit geschlossenporigem Schaum halten auch schwere Komponenten. Die variable Inneneinteilung erlaubt das Verstauen von Kameraausrüstung und Bekleidung. Für das Verpacken von Bekleidung und Schuhen befindet sich eine spezielle Travel Pouch im Lieferumfang. Im Fach auf dem Deckel kann ein 17″ Laptop in einer Artificial Intelligence oder in einer Schutzhülle untergebracht werden. Alternativ die Travel Pouch Large (als Zubehör lieferbar) oder eine Eagle Creek Pack-It Medium Bekleidungstasche. Innen im Deckel angebrachte Reißverschlussfächer nehmen Akkus, Speicherkarten, Filter oder andere Kleinteile auf. Auf der Außenseite findet sich Platz für eine Trinkflasche und eine Anbringungsmöglichkeit für ein Stativ. Zusätzliche Haltegurte für größere Stative befinden sich im Lieferumfang. Auf der Oberseite des Advantage Plus findet sich ein Visitenkartenfach und ein Fach für Reisedokumente. Handgriffe an drei Seiten erlauben das leichte Verstauen in Gepäckablagen. Die Reißverschlussschieber des Hauptfachs können mit einem Vorhängeschloss gesichert werden. Führungsnuten im langen Trolleygriff sorgen für erhöhte Stabilität. Die Hochleistungsräder mit gekapselten Kugellagern haben einen Durchmesser von 80 mm, sind extrem leise und können bei Bedarf – ebenso wie die Radkästen, der Trolleygriff und die vorderen Füße – vom Benutzer selbst getauscht werden. Die verwendeten Materialien wie zum Beispiel das strapazierfähige Ballistic Nylon, die abriebfesten YKK RC Fuse Reißverschlüsse oder der geschlossenporige Schaum gehören zu den hochwertigsten Materialien im Industriestandard.

Material

Die Oberseite des Außenmaterials des Airport Advantage Plus ist mit einer wasserabweisenden DWR Imprägnierung, die Unterseite des Materials mit einer wasserresistenten PUR Beschichtung versehen. Das verwendete Material umfasst unter anderem 420D Velocity Nylon, abriebfeste YKK RC Fuse Reißverschlüsse, hochgezogene Radkästen mit Kantenschutz, laufruhige 80 mm Hochleistungsräder mit gekapseltem ABEC5 Kugellager, Hypalon verstärkte Kanten und 3-lagigen Nylonfaden. Im Inneren: Variable Teiler aus geschlossenporigem Schaum – teils PE verstärkt, 210D Silver-toned Nylon, rückseitig PUR beschichtete Velex Futter und Teiler sowie Netztaschen. Nahtversiegelte Regenschutzhülle aus beidseitig PUR beschichtetem 210T Nylon.

Airport Advantage Plus

EAN: 87453000 554 1 • Bestellnummer: 0554

Maße Innen: 34 x 52 x 12,4-16,3 cm (BxHxT)

Maße Außen: 35 x 55,9 x 18,5 cm (BxHxT)

Maße Vortasche: 33 x 44,7 x 7,4 cm (BxHxT)

Gewicht: ca. 3,1 kg (abhängig vom verwendeten Zubehör)

UVP: EUR 324,75

Lieferbar ab sofort

*Bitte die aktuellen Beschränkungen der jeweiligen Fluggesellschaft beachten.