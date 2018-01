AKVIS ArtSuite 13: Zufallsmuster-Rahmen und neue Texturbibliothek!

23. Januar 2018 — AKVIS kündigt ein großes Update für ArtSuite an, einer vielseitigen Fotogestaltungssoftware. Die Version 13 enthält verschiedene neue Funktionen und Verbesserungen: den neuen Zufallsmuster-Rahmen, die aktualisierte Texturbibliothek, neues Standardpaket, Paketmanager, Verbesserungen der Benutzeroberfläche usw.

AKVIS ArtSuite bietet eine beeindruckende Sammlung von Bilderrahmen und Effekten für das Dekorieren von digitalen Fotos an. Das Programm enthält Hunderte von qualitativ hochwertigen Mustern, Texturen, Vorlagen und künstlerischen Effekten, die perfekt für die Erstellung von individuellen Glückwunschkarten, Fotoalben, Menü- und Tischkarten, Einladungen, Dankschreiben und vieles mehr geeignet sind! Mit einer großen Auswahl an vordefinierten Presets, die sorgfältig von professionellen Künstlern entworfen wurden, müssen Sie keine Zeit mit manuellen Anpassungen verschwenden. Mit nur einem Klick wird eine gewöhnliche Aufnahme in ein wahres Kunstwerk verwandelt!

Die Version 13 bietet die brandneue Zufallsmuster-Funktion, mit der man verschiedene Muster in einem Rahmen kombinieren kann. Die integrierte Texturbibliothek wurde mit neuen hochqualitativen Mustern und Texturen aktualisiert. Die eingebauten Standard-Bilderrahmen wurden durch die neuen Vorlagen ersetzt.

Außerdem bietet die Software neue gebrauchsfertige Presets, benutzerfreundliche Ikonen anstelle einiger Kontrollkästchen, den Paketmanager, die vollständige Kompatibilität mit Photoshop CC 2018 und weitere Änderungen.

Die Software läuft unter Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 sowie unter Mac OS X 10.7-10.11 und macOS 10.12-10.13. Das Produkt gibt es in zwei Versionen: als eigenständige Anwendung (Standalone-Programm) und als Plugin für AliveColors, Photoshop und andere Bildbearbeitungsprogramme.

Der Preis für AKVIS ArtSuite beginnt bei € 35 (ohne MwSt.). Die Funktionalität des Programms hängt vom Lizenztyp ab. Besuchen Sie akvis.comfür weitere Details über Lizenztypen und Preise.

Die Aktualisierung ist kostenlos für diejenigen Benutzer, die ArtSuite binnen des letzten Jahres erworben haben. Die Benutzer, deren Lizenz für das kostenlose Update nicht gültig ist, können auf ArtSuite 13 für nur 14,00€ (ohne MwSt.) aktualisieren.