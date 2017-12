Leuchtplatte A4+ mit regelbarer Farbtemperatur

reflecta präsentiert LED Leuchtplatte A4+ mit regelbarer Beleuchtung und regelbarer Farbtemperatur

Eutingen – 04. Dezember 2017 – Wer regelmäßig und oft mit Filmmaterial jeglicher Art (Dias und Negative) zu tun hat, kommt um den Einsatz einer Leuchtplatte nicht herum. Der Baden-württembergische Spezialist für Präsentationstechnik, die reflecta GmbH aus Eutingen bei Stuttgart, bietet mit der Leuchtplatte A4+ ein LED Leuchtfeld mit dimmbarer Beleuchtung und regelbarer Farbtemperatur an.

Die neue reflecta Leuchtplatte A4+ hat ein Leuchtfeld von 310 x 210 mm, so dass 24 gerahmte Kleinbild-Dias auf einmal betrachtet werden können. Die Farbtemperatur kann am neuen Leuchtfeld auf ca. 3000, 5000 und 8000 Kelvin eingestellt werden, um unterschiedliche Lichtsituationen zu simulieren. Mit Hilfe der Leuchtplatten lassen sich Zeichnungen korrigieren, Skizzen verfeinern oder kontrollieren. Kleinbild-Dias, sortiert in Archivhüllen können komplett auf den Leuchtplatten betrachtet werden. Die Leuchtplatte ist ein wichtiges Arbeitsmittel in Druckereien sowie in Film, Foto, Repro und Tattoo Studios. Auf einer Leuchtplatte lässt sich durchsichtiges Material wie z. B. Transparentpapier übereinanderlegen und bearbeiten.

Die dimmbaren LEDs mit einer Lebensdauer von ca. 50.000 Stunden sorgen für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Leuchtfeldes, so dass auch die Randbereiche zum Betrachten von Positiven genutzt werden können.

Ein Gewicht von nur 640 Gramm sowie die äußerst geringe Dicke von nur 0,8 cm und das gelungene leichte Design der Leuchtplatte überzeugen jeden Anwender. Dank Ihrer geringen Abmessungen lässt sich die Leuchtplatte auch leicht transportieren und verstauen, sowie als optischer Hingucker an jedem Arbeitsplatz harmonisch integrieren.

Leuchtplatte A4+Leuchtfeld: 31 x 21 cm

Regelbare Beleuchtung (dimmbar)

Regelbare Farbtemperatur 3000K / 5000K / 8000K

Lichtquelle: LEDs

Lebensdauer LEDs: ca. 50.000 Stunden

Stromversorgung: Netzteil 5 Volt 2 Ampere

Gewicht: 640 Gramm

reflectas neue Leuchtplatte A4+ ist ab Mitte Dezember im Fachhandel für einen empfohlenen Endkundenpreis von 119,90 Euro inkl. MwSt.