Im Herbst purzeln die Preise – zumindest bei vielen Kameraherstellern. Dann starten Cashback-Aktionen, die beim Kauf ausgewählter Produkte Geld ins Portemonnaie zurückspülen. Bei Sony gibt es bis zu 1000 Euro zurück, aber auch bei Fujifilm, Canon und Nikon kann man jetzt gehörig sparen.

Produkt kaufen, Beleg einsenden und Geld zurückerhalten – so funktionieren Cashback-Aktionen. Eine Rabattaktion, die im Herbst traditionell auch viele Kamerahersteller anbieten.

Besonders großzügig gibt sich auf den ersten Blick Sony: bis zu 1000 Euro gibt es dort retour – wenn man ein Objektiv SAL 500 F/4 für rund 11.700 Euro erwirbt. Aber es gibt auch Angebote, die einen größeren Kreis an Interessenten ansprechen dürfte. Zum Beispiel 200 Euro Cashback beim Kauf einer Alpha 7 II (UVP: ca. 1700 Euro). Oder 150 Euro Rückerstattung für ein Objektiv SAL 85 F/1.4 (Straßenpreis rund 1700 Euro).

Für die Winter-Cashback-Aktion 2017 hat Sony eine erfreulich lange Liste zusammengestellt.

Nikon, Fujifilm und Canon bieten ebenfalls Winter-Schnäppchen an

Auch bei Nikon gibt es Winter-Cashback, bis zu 150 Euro nach dem Kauf einer DSLR oder eines Objektivs.

Bis zu 200 Euro zahlt Fujifilm in der exklusiven Cashback-Aktion auf Amazon zurück, etwa nach dem Kauf einer X-Pro2 (regulär etwa 1900 Euro).

Da will Canon natürlich nicht außen vor bleiben. Bis zu 300 Euro gibt es bei der Canon Plus X-Aktion zurück. Sie umfasst eine erfreulich lange Liste an Produkten, die sich fürs Cashback qualifizieren. Mit dabei zum Beispiel die EOS 6D oder das Objektiv EF 28-300mm f/3.5-5.6 IS USM.