Für Capture One ist diese Woche das kostenlose Update auf Version 10.2 erschienen. Es erweitert die Liste der unterstützten Kameras und Objektive beträchtlich und behebt eine Reihe kleinerer Fehler. Zudem hat Phase One Mit „Spectrum“ eine weitere Preset-Sammlung für Capture One veröffentlicht.

Spectrum ist eine Vorgabensammlung für Capture One, die 15 Color-Grading-Styles in jeweils zwei verschiedenen Stärken enthält. Sie sollen es Fotografen ermöglichen, ihre fertig entwickelten Bilder mit nur einem Mausklick den endgültigen Look zu verleihen. Diesen Komfort lässt sich Phase One indes gut bezahlen – 49 Euro kosten das „Spectrum Styles Pack“ im Online-Store des Herstellers.

Gratis ist hingegen das Update auf Capture One 10.2, das ebenfalls diese Woche veröffentlicht wurde. Es behebt eine Reihe von Bugs und erweitert die Liste der von Capture One unterstützen Kameras und Objektive.

In Capture One 10.2 neu unterstützte Kameras

Phase One IQ3 100MP Achromatic

Phase One iXG 100MP Achro

Phase One iXG 50MP

Phase One iXU-1000 Achro

Phase One iXU-RS1000 Achro

Canon 200D

Canon 6D mkII

Canon 77D

Leica M Monochrome

Leica M10 (Preliminary)

Leica M-P

Nikon D7500

Nikon D850

Olympus TG-5

In Capture One 10.2 neu unterstützte Objektive