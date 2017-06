Intrepid, ein rühriges Startup aus dem Süden Englands, hat eine kostengünstige Kamera für das Großformat 8×10 entwickelt. Die Intrepid 8×10 Camera kommt wahlweise mit einer Objektivplatte für Sinar-Objektive, einen passenden Filmhalter gibt es auf Wunsch ebenfalls. Noch bis Samstagmittag können Sie sich die Kamera zum Vorzugspreis ab 480 Britische Pfund (ca. 545 Euro) bei Kickstarter sichern.

Wie schon die erfolgreiche Mittelformatkamera Intrepid 4×5 Camera wird auch die jetzt vorgestellte Intrepid 8×10 Camera weitgehend aus Holz und in Handarbeit gefertigt. Die Frontstandarte lässt sich in zwei Ebenen bewegen (Tilt und Shift), die Bildstandarte kann lediglich gekippt werden (Tilt). Der in diversen Außenfarben erhältliche Balgen erlaubt einen Auszug von 40 bis 600 Millimeter.

Die neue Großformatkamera von Intrepid nimmt Planfilme im Format 8×10 Zoll auf, einen passenden Filmhalter bietet die kleine Manufaktur optional an. Die Filmebene lässt sich für den Wechsel zwischen Quer- und Hochformat drehen. Den Balgen fertigt Intrepid aus wasserfestem Nylon, die Hardware der Kamera aus Birkensperrholz und anodisiertem Aluminium.

Zur Anschubfinanzierung der ersten Produktionscharge läuft derzeit eine Kickstarter-Kampagne für die Intrepid 8×10 Camera. Noch bis Samstagmittag nimmt Intrepid auf Kickstarter Vorbestellungen entgegen. Die nackte Kamera (ohne Filmhalter) gibt es dort für 480 Britische Pfund (ca. 545 Euro), inklusive Filmhalter kostet sie 525 Britische Pfund (ca. 595 Euro). Das Finanzierungsziel von 18.000 Britischen Pfund ist inzwischen mehr als 10fach Überschritten, sodass der geplanten Auslieferung der Intrepid 8×10 Camera ab September 2017 nichts mehr im Wege stehen dürfte.