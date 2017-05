Zoner Photo Studio X will eine Alternative zu Lightroom sein, jetzt ist das „Frühlings-Update 2017“ erschienen. Es bringt in erster Linie die Möglichkeit zur lokalen Bearbeitung im Entwickeln-Modul, will das Auswählen komplexer Formen erleichtern und verspricht eine verbesserte Automatikkorrektur. Zoner Photo Studio X gibt es nur für Windows und nur im Abo, allerdings für einen moderaten Preis von 39 Euro im Jahr.

Pressemitteilung der Zoner software, a. s.: