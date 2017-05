photokina 2018: Weltleitmesse für Foto, Video und Imaging stellt sich neu auf

Die photokina findet ab 2018 jährlich statt. Damit bildet sie zukünftig optimal die Schnell­le­bigkeit und die immer kürzer werdenden Innova­ti­ons­zyklen einer zunehmend digita­li­sierten Branche ab. Zudem bekommt die Messe ab 2019 einen neuen Termin im Mai. Neben Innova­tionen aus den Kernbe­reichen des Imaging Workflows soll in Köln zukünftig die ganze Bandbreite Imaging-relevanter Produkte, Anwen­dungen und Dienst­leis­tungen vorge­stellt werden. Mit diesen Änderungen wird der 2016 begonnene Wandlungs­prozess konse­quent fortge­setzt: Unter dem Dach „Imaging Unlimited“ hatte die photokina im vergan­genen Jahr Aussteller wie Besucher begeistert und neue Zielgruppen für die Branche erschlossen.

„Die digitale Trans­for­mation der Imaging-Branche schreitet weiter voran und eröffnet damit neue Perspek­tiven und Wertschöp­fungs­po­ten­ziale. Der neue Termin und der jährliche Turnus sollen die photokina zukünftig noch attrak­tiver für alle Anbieter des Imaging Ökosystems machen. So können wir dem Fachhandel, den Medien und unseren Anwendern eine noch größere Bandbreite an State of the Art Produkten, Appli­ka­tionen und Dienst­leis­tungen in Köln zeigen, die vor allem der jungen Imaging-Kultur gerecht wird,“ freut sich Rainer Führes, Vorstands­vor­sit­zender des Photo­in­dustrie-Verbandes (PIV).

Zum Imaging Ökosystem zählen neben den Kernbe­reichen aus dem Imaging Workflow heute auch Trend­be­reiche wie Virtual und Augmented Reality, Cloud Computing, sowie Bilder­kennung und Holografie. Die steigende Flut an Bildern und Videos muss verar­beitet und verwaltet werden, sodass Archi­vierung und Content Management, Social Media und Commu­nities weiter in den Fokus rücken. Apps und Software-Lösungen sind sowohl für den profes­sio­nellen Einsatz wie auch den Endver­braucher unver­zichtbar geworden. Smart Home Anwen­dungen und Computer-Generated Imaging werden weiter an Bedeutung gewinnen. Die photokina soll zukünftig für all diese Themen als wichtige, inter­na­tionale Innova­ti­ons­plattform dienen.

Katharina C. Hamma, Geschäfts­füh­rerin der Koeln­messe GmbH, sieht positiv in die Zukunft der Messe: „Die photokina 2016 hat uns gezeigt, dass diese Tradi­ti­ons­marke in unserem Portfolio nichts an Strahl­kraft weltweit und in der Region verloren hat. Das neue Konzept ist voll aufge­gangen. Die photokina hat sich mit der Zeit immer weiter­ent­wi­ckelt, so wie sich die dort gezeigten Produkte, Dienst­leis­tungen und das Markt­umfeld weiter­ent­wi­ckelt haben. Jetzt gehen wir den nächsten logischen Schritt, indem wir einem digital getrie­benen Produkt­umfeld jährlich eine attraktive Plattform bieten, die neuesten Innova­tionen zu präsen­tieren und mit Händlern, Fachan­wendern und Endkunden ins Gespräch zu kommen.“

Für die Veran­staltung 2018 ändert sich lediglich die Tagefolge: Sie findet von Mittwoch, den 26.09. bis Samstag, den 29.09. statt und ermög­licht somit ein kompak­teres, inten­si­veres Messe­er­lebnis.