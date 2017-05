Kaum haben die großen (und nicht so großen) Hersteller ihre Frühjahrs-Kollek­tionen präsen­tiert, schießen schon wieder die Speku­la­tionen ins Kraut, was als nächstes kommen könnte. Einige Gerüchte klingen nicht uninter­essant und könnten sich durchaus bewahr­heiten. Hier eine kleine Auswahl.

Canon könnte schon bald eine EOS 6D Mark II ankün­digen. Entspre­chende Gerüchte wabern bereits seit Monaten durchs Netz, jetzt verdichten sie sich. Demnach wird die aktua­li­sierte Klein­bild­kamera im Juli offiziell vorge­stellt. Wenig Einigkeit herrscht unter den Gerüch­te­köchen, was an der EOS 6D Mark II neu sein wird. Klar, die Auflösung wird zunehmen, speku­liert wird über 24 bis 28 Megapixel. Lassen wir uns überra­schen.

Die EOS 6D von Canon ist seit über vier Jahren am Markt. Kein Wunder, dass die Gerüch­te­köche da über einen baldigen Nachfolger speku­lieren.

Bei Fujifilm ist derzeit nicht von neuen Kameras die Rede, aber es soll deutliche Verbes­se­rungen für die X-T20 und X100F per Firmware-Update geben. Details dazu wollen die Gerüch­te­köche noch nicht kennen oder nennen. Nur so viel ist zu erfahren: Bis zum Herbst soll es noch dauern. Möglich ist’s, denn Fujifilm entwi­ckelt seine Kameras ja ständig per Firmware-Aktua­li­sierung fort.

Nikon feiert diesen Sommer sein 100jäh­riges Bestehen. Wie wär’s, wenn das Tradi­ti­ons­un­ter­nehmen sich und uns da eine neue Kamera bescheren würde? Ganz hoch im Kurs steht derzeit bei den Spöken­kiekern eine D820, die die D810 ablösen könnte. Auch über die techni­schen Details wird bereits eifrig disku­tiert. Um 45 Megapixel soll die Auflösung betragen, der Monitor könnte klappbar sein, einer von zwei Steck­platz soll XQD-Karten aufnehmen können.

Wird Nikon die D810 noch in diesem Sommer durch die D820 ablösen?

Sony hat gerade erst mit der Alpha 9 ein neues Spitzen­modell vorge­stellt, als nächstes sollen weitere Objektive für das E-Bajonett kommen. Als sicher gilt bei den Gerüch­te­köchen, dass Sony demnächst ein 16–35mm F/2.8 GM präsen­tieren wird. Etwas später soll dann ein Teleob­jektiv mit 135 Milli­meter Brenn­weite folgen. Dessen Licht­stärke? Ungewiss.

Tamron arbeitet angeblich an einem neuen 24–70/2.8 im neuen G2-Design. Das Objektiv wäre eine prima Ergänzung zum SP 70–200mm F/2.8 Di VC USD G2, das Tamron im Februar vorgestellt hat. Mit weiteren Angaben halten sich die Auguren noch zurück, nur so viel wollen sie bereits wissen: Es dauert noch bis zur offizi­ellen Ankün­digung.