Wie alle Objektive der Art-Serie lässt sich das auch 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art in der Canon- oder Sigma-Variante via MC-11-Adapter an Kameras mit Sony E-Bajonett verwenden.

Das 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art bringt eine ganze Reihe an Neuerungen. So ist laut Sigma bei ihm „das Kunst­stück gelungen, einen optischen Stabi­li­sator in ein Standard-Zoom-Objektiv mit großem Durch­messer zu integrieren“. Zudem will Sigma mit einer extra-großen asphä­ri­schen Linse eine extrem hohe Auflösung erzielen. Das asphä­rische Element soll eine außer­or­dentlich glatte Oberfläche aufweisen, sodass ein ruhiges Bokeh ohne Zwiebel­rin­g­effekte entsteht.

Sigma kündigt mit dem 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art die nunmehr vierte Generation des licht­starken Standard­zooms für Kleinbild-DSLR an. Das mit einem optischem Bildsta­bi­li­sator ausge­stattet Objektiv wird mit Anschlüssen für Canon, Nikon und Sigma erhältlich sein. Laut Sigma soll es dank einer spezi­ellen asphä­ri­sches Linse eine sehr hohe Auflösung erzielen. Wie bei den anderen zur CP+ in Japan neu vorge­stellten Objektive stehen Preis und Markt­ein­füh­rungs­termin noch nicht fest.

SIGMA 24-70mm F2,8 DG OS HSM | Art

Heraus­ra­gende optische Leistung für das Zeitalter der hochauf­lö­senden Digital­ka­meras

Das licht­starke Standard-Zoom-Objektiv ist perfekt für die heutigen hochauf­lö­senden Digital­ka­meras geeignet

Die OS-Funktion und der neu konzi­pierte Hyper-Sonic-Motor garan­tieren den Erfolg bei jeder Aufnahme.

Objek­tiv­tubus mit hoher Steifigkeit

Weitere beein­dru­ckende Eigen­schaften

Markt­ein­führung: Noch nicht bekannt

Preis: Noch nicht bekannt

Zubehör: Köcher, Gegen­licht­blende (LH876-04)

AF-Anschlüsse: SIGMA, NIKON, CANON

Aussehen und technische Daten des Artikels können ohne Ankün­digung geändert werden.

Das licht­starke Standard-Zoom-Objektiv für jede Aufnahme

Fotografen erwarten von einem 24-70mm F2,8 Objektiv mehr als heraus­ra­gende Bildqua­lität. Fotografen möchten ein Allzweck-Objektiv, das aufgrund seiner Funktionen eine Vielzahl an Aufnah­me­si­tua­tionen abdeckt. Sie wünschen sich ebenso ein optisches Design, das sich ideal für moderne hochauf­lö­sende Digital­ka­meras eignet, einen Hyper-Sonic-Motor (HSM) für einen ultra­schnellen Autofokus, einen optischen Stabi­li­sator (OS) mit leistungs­starker Stabi­li­sator-Wirkung, einen staub- und spritz­was­ser­ge­schützten Anschluss mit Gummi­dichtung und einen Metall-Tubus für ein stabiles, verläss­liches Gefühl. Das von Grund auf neu entwi­ckelte 24-70mm F2,8 Objektiv von SIGMA liefert die Leistung und Funktio­na­lität, mit der Profi-Fotografen gelungene Aufnahmen für Nachrichten, in der Natur oder viele andere Bereiche erstellen können.

Haupt­merkmale

1. Das licht­starke Standard-Zoom-Objektiv ist perfekt für die heutigen hochauf­lö­senden Digital­ka­meras geeignet

Überra­gende optische Leistung

Drei SLD-Glaslin­sen­ele­mente (Special Low Dispersion) und vier asphä­rische Linsen­ele­mente sorgen für eine Reduzierung von Abbil­dungs­fehlern. Um eine hervor­ra­gende Bildqua­lität von der Bildmitte bis zum Rand des Fotos sicher­zu­stellen, minimiert das optische System Koma, bei denen die Licht­strahlen zerstreut und ähnlich einem Kometen­schweif abgebildet werden würden, und Farbquer­fehler, die nicht über die Blenden­steuerung korri­giert werden können. Das optische System reduziert zudem Verzeich­nungen, die oft bei Weitwin­kel­auf­nahmen auftreten, so dass eine außer­ge­wöhn­liche optische Leistung im gesamten Zoom-Bereich erzielt wird.

Ein 24-70mm F2,8 Objektiv, das den hohen Ansprüchen der SIGMA Art-Produkt­linie gerecht wird.

SIGMA war schon immer Wegbe­reiter für 24-70mm F2,8-Objektive, die ihrer Zeit voraus sind. Das erste Modell mit dieser Spezi­fi­kation, das SIGMA 24-70mm F2,8 EX DG ASPHERICAL DF, kam im Jahr 2001 auf den Markt. Bei der nun vierten Generation dieser Produkt­fa­milie, dem neuen SIGMA 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art, ist SIGMA das Kunst­stück gelungen, einen optischen Stabi­li­sator in ein Standard-Zoom-Objektiv mit großem Durch­messer zu integrieren. Seine langjährige Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung hat SIGMA dazu genutzt, sicher­zu­stellen, dass dieses neue Objektiv die kompro­miss­losen Anfor­de­rungen der Art-Produkt­linie in Bezug auf Bild- und Verar­bei­tungs­qua­lität erfüllen kann.

Ein noch schöneres Bokeh

Bei weit geöff­neter Blende ermög­licht dieses Objektiv einen außer­ge­wöhn­lichen fotogra­fi­schen Ausdruck. Der fokus­sierte Motiv­be­reich wird außer­ge­wöhnlich scharf abgebildet, während der Hinter­grund ein wunder­schönes Bokeh mit lediglich minimalen sphäri­schen Aberra­tionen aufweist. Da licht­starke Zoom-Objektive oft mit weit geöff­neter Blende genutzt werden, hat SIGMA seine volle Aufmerk­samkeit auf das Erschei­nungsbild des Bokehs gelegt, um die perfekte Kreisform zu erhalten.

Unter Einsatz fortschritt­licher Techno­logie für die Verar­beitung asphä­ri­scher Linsen

Asphä­rische Linsen moderner Hochleis­tungs-Objektive erfordern spezi­elles Fachwissen in der Konstruktion und Herstellung. SIGMAs erste Produkte mit dieser Techno­logie waren das SIGMA 12-24mm F4 DG HSM | Art und SIGMA 14mm F1.8 DG HSM | Art, die beide eine große asphä­rische Linse mit 80mm Durch­messer als Front­lin­sen­element einsetzen. Aufbauend auf dem Erfolg dieser Vorgänger integrierte SIGMA auch in das SIGMA 24-70mm F2,8 DG HSM | Art ein asphä­ri­sches Linsen­element, das eine extrem hohe Auflösung erzielt. Dieses Element ist in der Mitte wesentlich dicker als an den Rändern und das Formen dieser ungewöhn­lichen Form ist ein Meister­stück in der Ferti­gungs­tech­no­logie. Zudem bearbeitet SIGMA die Oberfläche dieses asphä­ri­schen Linsen­ele­ments unter Einhaltung ultra-präziser Toleranzen, die in einem Hundertstel eines Mikro­meters gemessen werden. Diese extrem feine Oberfläche ermög­licht dem SIGMA 24-70mm F2.8 DG HSM | Art ein sehr natür­liches und weiches Bokeh zu erzeugen, ohne die sicht­baren konzen­tri­schen Ringe, die häufig bei herkömm­lichen asphä­ri­schen Linsen­ele­menten zu finden sind.

2. Die OS-Funktion und der neu konzi­pierte Hyper-Sonic-Motor garan­tieren den Erfolg bei jeder Aufnahme.

Der Optische Stabi­li­sator (OS) überzeugt durch eine leistungs­starke stabi­li­sie­rende Wirkung und kann daher in vielen unter­schied­lichen Situa­tionen einge­setzt werden. Der neu gestaltete, große Hyper-Sonic-Motor (HSM) leistet 1,3 Mal so viel Drehmoment wie sein Vorgänger und bietet eine außer­ge­wöhnlich stabile Leistung auch bei niedrigen Geschwin­dig­keiten.

* Basierend auf den CIPA-Richt­linien. Gemessen im Telebe­reich an einer Kamera mit 35mm-Vollformat-Bildsensor.

3. Objek­tiv­tubus mit hoher Steifigkeit

Da Standard-Zoom-Objektive oft als Allzweck-Objektiv einge­setzt und daher häufig benutzt werden, ist das SIGMA 24-70mm F2,8 DG HSM | Art so konzi­piert, auch unter härteren Aufnah­me­be­din­gungen, denen sich Profi-Fotografen ausge­setzt sehen, zu bestehen. Aus diesem Grund ist der Objek­tiv­tubus zu einem großen Teil aus Metall gefertigt, während die äußeren beweg­lichen Teile aus einem thermisch stabilen Verbund­ma­terial (TSC) bestehen, das sehr wider­stands­fähig gegen thermische Ausdehnung und Kontraktion ist. Diese Struktur trägt nicht nur zur außer­ge­wöhn­lichen optischen Leistung des Objektivs bei, sondern auch zur hohen Festigkeit und verläss­lichen Verar­beitung.

4. Weitere beein­dru­ckende Eigen­schaften

Der Anschluss ist staub- und spritz­was­ser­ge­schützt

Da der Anschluss eines Objektivs besonders anfällig für Staub und andere Fremd­körper ist, wurde bei diesem Objektiv Gummi­dichtung verbaut, die das Eindringen von Schmutz verhindert. Das Front­lin­sen­element verfügt zudem über eine wasser- und ölabwei­sende Beschichtung, so dass das Objektiv auch im Regen, in der Nähe von Wasser oder unter anderen schwie­rigen Bedin­gungen gut einge­setzt werden kann.

Beinhaltet Nikons elektro­ma­gne­ti­schen Blenden­me­cha­nismus

In der Nikon-Variante verfügt das Objektiv über den elektro­ma­gne­ti­schen Blenden­me­cha­nismus und ist so in der Lage, die Signale des Kamera­ge­häuses zu verar­beiten. Diese Eigen­schaft sorgt für eine präzise Blenden­steuerung und gleich­blei­bende Leistung bei automa­ti­scher Belichtung (AE) im Serien­bild­modus.

Hinweis: Bei einigen Kamera­ge­häusen kann die Funktio­na­lität einge­schränkt sein.

Schneller AF mit Jederzeit-MF-Funktion

Kompa­tibel mit dem Anschluss-Konverter MC-11

SIGMA USB-DOCK verfügbar

Das SIGMA USB-Dock macht Indivi­dua­li­sie­rungen und flexible Anpas­sungen möglich

Anschluss-Wechsel-Service verfügbar (Ermög­licht den Einsatz an einer anderen Kamera)

Runde Blenden­öffnung

Reflexe und Geister­bilder minimie­rendes Design

Hochprä­zises und robustes Messing-Bajonett

Endkon­trolle mit SIGMAs eigenem MTF-Messsystem “A1”

Made in Japan – Heraus­ra­gende Handwerks­kunst

Im Objek­tiv­tubus ist das Jahr der Veröf­fent­li­chung eingra­viert.

Weitere Infor­ma­tionen über die Objektive der SIGMA GLOBAL VISION Produkt­linien finden Sie auf der folgenden SIGMA Webseite:

SIGMA GLOBAL VISION: http://www.sigma-global.com