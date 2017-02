Dafür gab es Spitz­lichter ohne Ende, im Vorder­grund, im Hinter­grund und in der Motivebene. Zum Beispiel beim „Taucher“. Hier zeigt das FE 100mm F2.8 STF GM OSS eindrucksvoll, wo seine Stärken (bei Offen­blende) liegen: Die Spitz­lichter im Hinter­grund werden bis in die äußersten Bildecken kreisrund abgebildet. Zudem gibt das Objektiv den Hellig­keits­verlauf innerhalb der Spitz­lichter sehr sanft wieder. Und die äußeren Ränder sind butter­weich, die Lichter gehen gleich­mäßig fließend in den Hinter­grund über.

Auspro­biert habe ich das FE 100mm F2.8 STF GM OSS an einer Alpha 7R II. Sony hatte für den Praxistest eine kleine Schar europäi­scher Fachjour­na­listen auf einen Landsitz in die Nähe Londons einge­laden. Das fotogra­fische Thema hieß Steampunk . Bedau­er­li­cher­weise waren die inter­es­santen Setups alle mit nicht sehr starkem Dauer­licht ausge­leuchtet, sodass recht hohe ISO-Zahlen erfor­derlich waren, teilweise bis ISO 6400. Bedin­gungen, unter denen sich keine abschlie­ßenden Aussagen über das Auflö­sungs­ver­mögen des Objektivs treffen lassen.

Bei der Handhabung muss man sich um die Beson­der­heiten des FE 100mm F2.8 STF GM OSS keine großen Gedanken machen. Die Blende (T-Wert!) stellt man entweder direkt am Objektiv mit dem Blendenring ein. Oder wie gewohnt an der Kamera, nachdem der Blendenring in die Position „A“ gedreht wurde. Video­filmer wird freuen, dass sich die Steuerung via Blendenring mit einem kleinen Schie­be­schalter am Objektiv auf stufenlos umschalten lässt.

Wie gesagt: Je stärker abgeblendet wird, desto mehr verliert der Apodi­sa­ti­ons­filter an Wirkung. Der Blenden­be­reich des FE 100mm F2.8 STF GM OSS reicht von F2.8 bis F20, der entspre­chende Trans­mis­si­ons­be­reich von T5.6 bis T22. Sowohl der Belich­tungs­messer wie auch der Blendenring nennen zwar die T-Werte, in der Sucheran­zeige und den EXIF-Daten erscheinen sie aber als F-Wert.

Ein schönes „Bokeh“ ist hier das Stickwort. Gemeint ist damit die Art und Weise, wie ein Objektiv in der Unschär­fezone abbildet. Sony hat auf diesen Aspekt bei den E-Mount-Objek­tiven der letztes Jahr einge­führten „Gold Master“-Serie sein beson­deres Augenmerk gerichtet. Bei den GM-Objek­tiven sorgt ein spezi­elles Herstel­lungs­ver­fahren der Asphären dafür, dass die Glasober­fläche extrem glatt ist ­– das hilft, hässliche Kanten und Linien an Unschär­fe­scheiben („Zwiebel­rin­g­effekt“) zu vermeiden. Ein Verfahren, das offenbar funktio­niert; das Bokeh des FE 85mm F1.4 GM hat mir jeden­falls ausgesprochen gut gefallen .

Die Physik des Lichts spielt dem Fotografen schon einmal einen Streich, den Optik-Ingenieur lässt sie bisweilen die Haare raufen. Denn es gibt eine Reihe von Zielen bei der Entwicklung eines Objektivs, die sich nicht oder nur mit extremen Aufwand unter einen Hut bringen lassen. Einer dieser Zielkon­flikte besteht in der möglichst scharfen, hochauf­ge­lösten Abbildung der Motive im Fokus einer­seits und auf der anderen Seite in einer angenehmen weichen Wiedergabe der Bildbe­reiche außerhalb der Fokus­ebene.

Aber es müssen ja nicht immer Spitz­lichter in der Tiefen­un­schärfe sein. Beim nachste­henden Foto habe ich auf die Hand fokus­siert, das recht flächig ausge­leuchtete Gesicht liegt bei F2.8 (T5.6) deutlich in der Tiefen­un­schärfe. Hier spielt das FE 100mm F2.8 STF GM OSS eine weitere Stärke bei der Bokeh-Wiedergabe aus: Kontras­tarme Unschär­fe­be­reiche gibt es absolut soft wieder.

Man hat also auch mit dem FE 100mm F2.8 STF GM OSS durchaus die Möglichkeit, durch Abblenden in die Bokeh-Wiedergabe einzu­greifen. Das ist auch gut so, denn mir sagt die absolut weiche und flache Zeichnung der Tiefen­un­schärfe bei Offen­blende nicht immer zu. Gerade auch bei Porträt­auf­nahmen dürfen für meinen Geschmack Spitz­lichter im Unscharfen durchaus einen „fotogra­fi­schen Charakter“ erhalten. Auch das kann das STF-Objektiv bieten, dessen grund­sätz­licher Charakter der Bokeh-Wiedergabe bleibt dabei erhalten.

Wenn es aller­dings darum geht, unscharfe Spitz­lichter im eigent­lichen Motiv so sanft wie möglich wieder­zu­geben, ist das FE 100mm F2.8 STF GM OSS kaum zu toppen. Das ist vor allem für Fotos von metal­lenen Produkten inter­essant, oder überhaupt allen Gegen­stand, die glitzern und funkeln. Ob nun Blech­blas­in­stru­mente, Trink­gläser, Uhren, oder wie hier einem weiteren Steampunk-Still­leben – bei derar­tigen Motiven zeichnet das STF-Objek­tiven einen Look, der einzig­artig ist und mich überzeugt. Dass Sony das Objektiv mit einer kurzen Nahdistanz versehen hat, ist da nur konse­quent.

Wenn es in den unscharfen Partien eines Objekts gleißt und glitzert, beruhigt das FE 100mm F2.8 STF GM OSS das Bokeh ungemein.

Ein schönes Bokeh alleine macht aller­dings noch kein (technisch) perfektes Foto. Doch keine Bange, das FE 100mm F2.8 STF GM OSS zeigt auch in Sachen chroma­tische und sphärische Aberra­tionen sowie Vignet­tierung keine Blöße. Und wie sieht es mit dem Auflö­sungs­ver­mögen aus? Darüber konnte ich mir wie gesagt kein abschlie­ßendes Urteil bilden. Die Licht­ver­hält­nisse waren derart schlecht, dass ich die Alpha 7R II in ISO-Regionen betreiben musste, in denen Bildrau­schen bezie­hungs­weise der Einfluss der Rausch­un­ter­drü­ckung bereits (deutlich) zu Lasten der nutzbaren Auflösung gehen. Mein erster Eindruck: Es gibt Objektive, die noch knackiger zeichnen als das FE 100mm F2.8 STF GM OSS, sichtbar werden dürfte das indes erst in der 100%-Ansicht am Bildschirm.

Porträt bei Offen­blende und ISO 1000: Schärfe und Auflö­sungs­ver­mögen des SEL100F28GM gehen für mich mehr als in Ordnung. Dass es vielleicht Objektive gibt, die noch knackiger abbilden, steckt das STF-Objektiv angesichts seiner außer­or­dent­lichen Bokeh-Qualität locker weg.

Mein Fazit

Mit dem FE 100mm F2.8 STF GM OSS bringt Sony ein Objektiv für das E-Bajonett, dass sich durch eine ganz spezielle Bokeh-Wiedergabe auszeichnet. Bei Offen­blende gibt es Unschär­fe­zonen derart weich und kontrastarm wieder, dass sie fast schon wie mit dem Gauß’schen Weich­zeichner gefiltert wirken. Ganz leicht abgeblendet, nimmt der Kontrast im Unscharfen zu, ohne dass der grund­sätz­liche Bokeh-Charakter verloren geht: Spitz­lichter werden mit einer absolut fließenden Hellig­keits­ver­teilung wieder­ge­geben und bleiben bis in die Bildecken kreisrund.

Was auf den ersten Blick eindrucksvoll wirkt, eignet sich nach meinem Geschmack längst nicht für jedes Motiv. Das gilt insbe­sondere für Spitz­lichter im Unscharfen. Sie erscheinen bei Offen­blende derart soft und weich­ge­spült, dass sie kaum noch wie fotogra­fiert wirken. Für ein nächt­liches Porträt-Shooting in der Großstadt wäre das FE 100mm F2.8 STF GM OSS nicht meine erste Wahl. Bei Fotos von glitzernden und funkelnden Still­lives hat das spezielle Objektiv aber auch mich restlos überzeugt. Wer auf der Suche nach einem Objektiv mit dem ganz beson­deren Look ist, sollte das STF unbedingt einmal auspro­bieren. Das gilt insbe­sondere auch für Video­filmer.

Bildsta­bi­li­sator, schneller Autofokus, auf Wunsch stufenlose Blenden­steuerung sowie passable Makro­fä­hig­keiten – die Ausstattung des FE 100mm F2.8 STF GM OSS ist hervor­ragend. Auf diesem Hinter­grund geht der Preis von 1850 Euro durchaus in Ordnung. Ein Manko bleibt indes: Die sehr geringe Licht­stärke von T5.6 bei Offen­blende F2.8. Alle Zielkon­flikte lassen sich eben bei der Objek­tiv­kon­struktion doch nicht lösen.