Neue Service Hotline für Mitglieder des Canon Profes­sional Service

Krefeld, 13. Februar 2017. Canon bietet ab heute speziell für die Region DACH eine Canon Profes­sional Service (CPS) Hotline für alle CPS-Mitglieder an. Regis­trierte CPS-Mitglieder können diesen neuen Service exklusiv nutzen und profi­tieren von einer schnel­leren Repara­tur­ab­wicklung sowie dem direkten Kontakt zu den Experten, die für alle Fragen zur Anwendung der profes­sio­nellen Foto- und Video­pro­dukte zur Verfügung stehen. Diese Anfragen werden mit Priorität behandelt. Canon kommt damit den beson­deren Ansprüchen der Kunden aus dem Profi­be­reich weiter entgegen.

CPS ist ein ganz Europa umspan­nendes Programm. Es wurde für Profi­fo­to­grafen und –filmer entwi­ckelt, die regel­mäßig mit profes­sio­nellen Foto- und Video­pro­dukten von Canon arbeiten. Das Programm bietet einen exklu­siven, kosten­losen Zugriff auf zahlreiche Vorzüge, wie beispiels­weise Beratung bei Anwen­dungs­fragen, den Kontakt zu CPS-Support-Teams auf großen natio­nalen und inter­na­tio­nalen Veran­stal­tungen oder nun auch die Service-Hotline. Die CPS-Mitglied­schaft ist kostenlos.

Für jedes Land der Region DACH ist eine lokale Telefon­nummer und E-Mail einge­richtet worden. Aus Öster­reich und der Schweiz werden die Anfragen an das Regional Compe­tence Center (RCC) in Willich zu lokalen Telefon­kosten weiter­ge­leitet. Die Experten an der Hotline stehen Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und am Freitag von 8 bis 14 Uhr zur Verfügung. CPS-Mitglieder aus Deutschland erreichen die Experten unter +49 (0)2154 495 777, CPS-Mitglieder aus Öster­reich wählen bitte die +43 (01)688 62 70 und aus der Schweiz bitte +41 (0)44 835 6110.

Die Experten sind auch per E-Mail erreichbar.

Für Deutschland: cps-support@canon.de

Für Öster­reich: cpsaustria@canon.at

Für die Schweiz: cps@canon.ch

Die Anschrift des Canon Profes­sional Service lautet:

Canon Deutschland GmbH

Profes­sional Service

Siemensring 90–92

47877 Willich

Mehr zur Mitglied­schaft und zum CPS-Programm finden Sie hier: www.canon.de/canon_cps/