Sony World Photography Awards 2024: Der offene Wettbewerb

Die Kategoriegewinner*innen und die Shortlisten stehen fest. Die Ausstellung findet am 19. April bis 6. Mai 2024 im Somerset House in London statt

Berlin, 12. März 2024. Die World Photography Organisation gibt heute die Kategoriegewinner*innen und die Shortlist im offenen Wettbewerb der Sony World Photography Awards 2024 bekannt. Der offene Wettbewerb würdigt die besten Einzelbilder aus dem Jahr 2023.

Für die Sony World Photography Awards 2024 waren mehr als 395.000 Bilder aus über 220 Ländern und Regionen eingereicht worden. Alle Gewinner*innen in den verschiedenen Kategorien des offenen Wettbewerbs erhalten eine digitale Fotoausrüstung von Sony und sind jetzt im Rennen um den prestigeträchtigen Titel „Open Photographer of the Year“ und ein Preisgeld in Höhe von 5.000 US-Dollar.

Der Gesamtsieger oder die Gesamtsiegerin im offenen Wettbewerb wird bei der Preisgala bekannt gegeben, die am 18. April in London stattfindet. Ausgewählte Arbeiten der Gewinner*innen und der Fotograf*innen auf der Shortlist werden vom 19. April bis 6. Mai 2023 bei der Ausstellung zu den Sony World Photography Awards im Somerset House gezeigt und anschließend im Rahmen einer Wanderausstellung an weiteren Orten zu sehen sein.

Die zehn Kategoriegewinner*innen sind:

Architektur



Copyright: © Ana Skobe, Slovenien, Gewinnerin Offener Wettbewerb Kategorie Architektur, Sony World Photography Awards 2024

Ana Skobe (Slowenien) für ihr Bild „Falling Out of Time“ (Aus der Zeit fallen), das einen Leuchtturm in der Abenddämmerung vor einem klaren Himmel zeigt. Das schlichte, geometrische Bauwerk steht in wirkungsvollem Kontrast zu der Küstenlandschaft und einer einsamen Gestalt.

Kreativ



Copyright: © Rob Blanken, Niederlande, Gewinner Offener Wettbewerb Kategorie Kreativ, Sony World Photography Awards 2024

Rob Blanken (Niederlande) für seine Makroaufnahmen von Kristallen der Aminosäuren B-Alanin, L-Glutamin und Glycin, die die bemerkenswerten Farben und Strukturen im Inneren dieser komplexen Gebilde sichtbar machen.

Landschaft



Copyright: © Liam Man, Großbritannien, Gewinner Offener Wettbewerb Kategorie Landschaft, Sony World Photography Awards 2024

Liam Man (UK) für das Bild „Moonrise Sprites over Storr“ (Naturgeister über dem Storr bei Mondaufgang), das den Moment des Mondaufgangs und mehrere Lichter von Drohnen über der Felsnadel Old Man of Storr auf der schottischen Isle of Skye einfängt. Das Foto wurde während eines Schneesturms aufgenommen, genau im richtigen Augenblick, bevor das Mondlicht zu hell wurde.

Lifestyle



Copyright: © Alvin Kamau, Kenia, Gewinner Offener Wettbewerb Kategorie Lifestyle, Sony World Photography Awards 2024

Alvin Kamau (Kenia) für „Twende Ziwani“ (Gehen wir zum See), eine von der Modefotografie inspirierte Studioaufnahme, bei der das Model posiert und über das Bild hinausblickt.

Bewegung

Copyright: © Samuel Andersen, Norwegen, Gewinner Offener Wettbewerb Kategorie Bewegung, Sony World Photography Awards 2024

Samuel Andersen (Norwegen) für „Rider Getting Down and Dirty“ (Mit Volldampf durch den Dreck), eine actiongeladene Aufnahme eines Mountainbikers, der bei den norwegischen Nationalmeisterschaften im Hafjell Bike Park einen schlammigen Streckenabschnitt passiert, wobei das Kameraobjektiv Spritzer abbekommt.

Natur und Tierwelt

Copyright: © Ian Ford, Großbritannien, Gewinner Offener Wettbewerb Kategorie Natur & Tierwelt, Sony World Photography Awards 2024

Ian Ford (UK) für „Caiman Crunch“ (Kaiman-Crunch), ein beeindruckendes Foto eines Jaguars, der ein Kaiman-Krokodil an einem Flussufer angreift. Der Fotograf war dem Jaguar gefolgt, während sich dieser an seine Beute heranpirschte, und fing genau den Moment ein, in dem der Jaguar zuschlug.

Objekt

Copyright: © Toni Rinaldo, Indonesien, Gewinner Offener Wettbewerb Kategorie Objekt, Sony World Photography Awards 2024

Toni Rinaldo (Indonesien) für „Coalition“ (Koalition), ein sorgfältig komponiertes Bild, auf dem zwei Stühle in einem Wartezimmer zu sehen sind. Durch die unterschiedlichen Farben der Stühle will der Fotograf das Miteinander der verschiedenen Kulturen in der indonesischen Gesellschaft illustrieren.

Porträt

Copyright: © Michelle Sank, Großbritannien, Gewinnerin Offener Wettbewerb Kategorie Porträt, Sony World Photography Awards 2024

Michelle Sank (UK) für ihr Foto „Zenande, Sinawe, Zinathi und Buhle at Sea Point Pavilion, Cape Town“ (Zenande, Sinawe, Zinathi und Buhle im Sea Point Pavilion, Kapstadt), das eine Gruppe Jugendlicher im Schwimmbad zeigt. Die Fotografin spürt damit der Frage nach, in welcher Weise sich die Stadt seit dem Ende der Apartheid verändert hat und wie heute kulturelle und soziale Vielfalt gelebt werden kann.

Straßenfotografie

Copyright: © Callie Eh, Malaysia, Gewinnerin Offener Wettbewerb Kategorie Straßenfotografie, Sony World Photography Awards 2024

Callie Eh (Malaysia) für ihr Bild „The Hand“ (Die Hand), das einen flüchtigen Moment bei einem Hochzeitszug in Bhaktapur, Nepal, einfängt. Der Bräutigam ist kaum zu sehen; er erscheint nur als eine Hand, die durch das Fenster des vorbeifahrenden Wagens winkt.

Reise

Copyright: © Yan Li, China, Gewinner Offener Wettbewerb, Kategorie Reise, Sony World Photography Awards 2024

Yan Li (Festlandchina) für das kontraststarke Foto „Between Calm and Catastrophe“ (Zwischen Ruhe und Katastrophe), das ein friedliches schwimmendes Dorf vor dem stillen Ufer des Titicacasees zeigt, während sich auf der nahe gelegenen Landmasse ein Feuerherd ausbreitet.

Juror beim diesjährigen offenen Wettbewerb war Daniel Blochwitz, Kurator des Fotofestivals Lenzburg, Schweiz.

Die Gesamtsieger*innen des Studenten-, Jugend-, offenen und professionellen Wettbewerbs der Sony World Photography Awards 2024 werden am 18. April 2024 bekannt gegeben. Ihre Arbeiten werden im Rahmen der Ausstellung zu sehen sein, die vom 19. April bis 6. Mai 2024 im Somerset House in London stattfindet. Weitere Informationen zu den Gewinner*innen und den Shortlists gibt es unter www.worldphoto.org

Offener Wettbewerb 2024 – Die Gewinner*innen und die Shortlist:

Architektur

Teilnehmer Herkunft Platzierung Ana Skobe Slowenien Kategoriegewinner*in Mark Benham UK Shortlist Lim Chien Ting Malaysia Shortlist Marcelo Cugliari Argentinien Shortlist Sophia Li USA Shortlist Markus Naarttijärvi Schweden Shortlist Anna Rossetti Italien Shortlist Yang Shu Festlandchina Shortlist Chau Lun Shum Hongkong Shortlist Eng Tong Tan Malaysia Shortlist Hadriel Torres Italien Shortlist Siu Hang Andrew Tsang UK Shortlist Sheng Wang Festlandchina Shortlist Huanzhen Yang Festlandchina Shortlist Xiangsheng Zhang Festlandchina Shortlist

Kreativ

Teilnehmer Herkunft Platzierung Rob Blanken Niederlande Kategoriegewinner*in Laurence Cabantous Frankreich Shortlist Elizabeth Casasola Mexiko Shortlist Murray Chant Neuseeland Shortlist Jana Fašungová Slowakei Shortlist Alastair McLellan UK Shortlist Margit Lisa Roeder Deutschland Shortlist Hiromichi Shimizu Japan Shortlist Natalie Strohmaier Deutschland Shortlist Yang Tongyu Festlandchina Shortlist Rob Trendy UK Shortlist Maciej Wróblewski Polen Shortlist Bin Yang USA Shortlist Ann Zhulan Ukraine Shortlist

Landschaft

Teilnehmer Herkunft Platzierung Liam Man UK Kategoriegewinner*in Marco Capitanio Italien Shortlist Barry Crosthwaite USA Shortlist Garrett Davis USA Shortlist Filip Hrebenda Slowakei Shortlist Guangming Hu Festlandchina Shortlist Charles Janson USA Shortlist Li Jun Festlandchina Shortlist Lisa K. Kuhn USA Shortlist Juan Lopez Ruiz Spanien Shortlist van Padovani Malta Shortlist Vladimir Tadic Bosnien und Herzegowina Shortlist Zhihe Yang Festlandchina Shortlist Marcin Zajac Polen Shortlist

Lifestyle

Teilnehmer Herkunft Platzierung Alvin Kamau Kenia Kategoriegewinner*in Sergio Attanasio Italien Shortlist Anirudha (Robi) Chakraborty USA Shortlist Tony Cowburn UK Shortlist Argus Paul Estabrook USA Shortlist Leo Huang Taiwan Shortlist Philip Joyce UK Shortlist Mahesh Pamidimarthi Indien Shortlist Paul Robertson Irland Shortlist Amy Sacka USA Shortlist Rosella Tapella Italien Shortlist Catherine Wang USA Shortlist

Bewegung

Teilnehmer Herkunft Platzierung Samuel Andersen Norwegen Kategoriegewinner*in Matteo Baronio Italien Shortlist Serkan Dogus Türkei Shortlist Jelly Febrian Indonesien Shortlist ChenYu Hsieh Taiwan Shortlist Thusitha Jayasundara Sri Lanka Shortlist Herman Morrison Indonesien Shortlist Andrew Moss UK Shortlist Ron Ratner USA Shortlist John Studwell USA Shortlist Frederic Volpato Frankreich Shortlist Sarah Wouters Niederlande Shortlist F. Dilek Yurdakul Türkei Shortlist Ryszard Zembrzuski Polen Shortlist

Natur und Tierwelt

Teilnehmer Herkunft Platzierung Ian Ford UK Kategoriegewinner*in Christopher Baker USA Shortlist Jesus Frias Spanien Shortlist Pedro Jarque Krebs Peru Shortlist Jayaprakash Joghee Bojan Indien Shortlist Jonathan McSwain USA Shortlist Thien Nguyen Ngoc Vietnam Shortlist Francis Principe-Gillespie UK Shortlist Christopher Ratcliff Iverson USA Shortlist Elodie Ruelleux-Dagorne Frankreich Shortlist Rina Saito Japan Shortlist Chris Schmid Schweiz Shortlist Pui Sun Tang Malaysia Shortlist Chee Kin Wong Malaysia Shortlist

Objekt

Teilnehmer Herkunft Platzierung Toni Rinaldo Indonesien Kategoriegewinner*in Petia Angelova Bulgarien Shortlist Robyn Barron Australien Shortlist Martina Ceravolo Italien Shortlist Aleksandra Garbarczyk Polen Shortlist Ian Knaggs UK Shortlist Tom Laszlo Ungarn Shortlist Doris Mangalu Tansania Shortlist Marcos Medina Garcia Spanien Shortlist Daria Pietrasiewicz Polen Shortlist Oliver Sequenz Deutschland Shortlist Natalie Strohmaier Deutschland Shortlist

Portrait

Teilnehmer Herkunft Platzierung Michelle Sank UK Kategoriegewinner*in Frederic Aranda UK Shortlist Jonah Atkins Kanada Shortlist Jon Enoch UK Shortlist Mark Harrison UK Shortlist Lloyd Jonathan Wright UK Shortlist Andreas Kanellopoulos Griechenland Shortlist Vladimir Karamazov Bulgarien Shortlist Tetiana Nikitina Ukraine Shortlist Maira Ray Brasilien Shortlist Tyler Schiffman USA Shortlist Amadeusz Świerk Polen Shortlist

Straßenfotografie

Teilnehmer Herkunft Platzierung Callie Eh Malaysia Kategoriegewinner*in Sonia De Wit Belgien Shortlist Deepbrata Dutta Indien Shortlist Seyed Ali Hosseini Far Iran Shortlist Kathryn Mussallem Kanada Shortlist Panfil Pîrvulescu Rumänien Shortlist Xavier Ponce Ecuador Shortlist Manuel Sáez Campillos Spanien Shortlist Apolo Sales Brasilien Shortlist Stefano Valerio Italien Shortlist Carlo Yuen Hongkong Shortlist

Reisen