Berlin Travel Festival 2023

Leica präsentiert sich auf dem Festival rund um Reise und Fotografie vom 01. bis zum 03. Dezember in den Berliner Messehallen.

Wetzlar, 23. November 2023. Weltweite Traumziele, einzigartige Unterkünfte, faszinierende Reisefotografie, inspirierende Vorträge – das Berlin Travel Festival richtet sich an Reisebegeisterte aus der ganzen Welt. Das Festival findet vom 01. bis zum 03. Dezember zum zweiten Mal im Verbund mit der Boot & Fun, Angelwelt Berlin und Auto Camping Caravan mit über 120 nationalen und internationalen Ausstellenden in den Berliner Messehallen statt. Getreu des diesjährigen Mottos „Reisen für Alle“ hat es sich das Berlin Travel Festival Team zum Ziel gesetzt, ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm zu gestalten. Für alle Fotografie Fans, die ihre Reiseerinnerungen festhalten wollen, bietet das Festival in diesem Jahr erstmals eine PHOTO NOW AREA.

Leica präsentiert sich vor Ort in Halle 2.2 (Stand C028) mit dem aktuellen Produktportfolio und stellt Besucher*innen die Leica Erlebniswelt vor. Für Leica Enthusiasten und an Fotografie Interessierte ist am Unternehmenssitz im Leitz-Park Wetzlar ein einzigartiger Erlebnis- und Inspirationsort entstanden. Die Leica Welt macht Fotografie-Begeisterung erlebbar und lädt dazu ein, Teil der Leica Markenwelt zu werden – ob bei einer Tour mit Besichtigung der Leica Manufaktur „Made in Germany“, hochkarätigen Fotoausstellungen oder dem Besuch des interaktiven Fotografie-Museums (Ernst Leitz Museum), das mit seinen Themen und in seinem Aufbau in Europa einzigartig ist.

Darüber hinaus ist in Halle 2.2 (Stand C011) eine Leica Fotoausstellung von Lina Tesch und David Haase zu sehen. Die Fotografin und der Fotograf bereisten die faszinierende Insel Sokotra (Jemen) und dokumentierten ihre Eindrücke mit den Kameras Leica Q3 und der analogen Leica M6. Die Insel beeindruckt durch ihre einzigartige Flora und Fauna. Viele der vorkommenden Baum- und Tierarten sind ausschließlich dort anzutreffen. Zudem finden sich auf der Insel versteckte Orte, die unentdeckt wirken. Ein weiteres Highlight ist der begrenzte Tourismus mit lediglich 3000 Besucher*innen pro Jahr und nur ein bis zwei Flugzeugen, die wöchentlich dort landen.

Begleitend zur Ausstellung findet am 02. Dezember um 16.30 Uhr auf der Lifestyle Stage in Halle 4 ein Vortrag des Fotografen David Haase statt.

Abgerundet wird das Leica Programm auf dem Berlin Travel Festival mit einem Workshop zum Thema „Einführung in die Leica Welt“ am 03. Dezember um 15.00 Uhr.