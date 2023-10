Neu: Leica Summicron-M 1:2/28 ASPH.

Die neue Generation des leistungsstarken und vielseitigen Weitwinkelobjektivs

Wetzlar, 26. Oktober 2023. Die Erfahrung und Expertise der Leica Camera AG in der Entwicklung optischer Präzisionswerkzeuge reicht über 150 Jahre zurück. Seitdem entstehen in der Leica Manufaktur handgefertigte Kameras und Objektive mit keinem geringeren Anspruch, als zu den Besten der Welt zu zählen. Diesem Anspruch entspringt bis heute der Innovationsgeist und die Leidenschaft, Bestehendes kompromisslos zu überdenken und die Grenzen des technisch Machbaren immer wieder neu zu stecken. So auch beim Leica Summicron-M 1:2/28 ASPH.: Mit seiner Weiterentwicklung bietet das sich konsequent aktualisierende M-Objektiv-Portfolio eine hochmoderne, vielseitige Weitwinkeloptik.

Das neue leistungs- und lichtstarke M-Objektiv präsentiert sich mit verbesserten technischen Eigenschaften, die das Summicron-M 1:2/28 ASPH. ideal für die neueste Sensortechnologie und damit für aktuelle sowie künftige Kameragenerationen ausstatten. Dabei eröffnet die Kombination des Weitwinkels mit der erweiterten Naheinstellgrenze von 70 auf 40 Zentimeter zusätzliche fotografische Möglichkeiten. Fokussiert wird bis 70 Zentimeter weiterhin über den Messsucher aller digitalen oder analogen M-Kameras. Der erweiterte Nahbereich zwischen 70 und 40 Zentimeter ist nach einem dezent spürbaren Widerstand per Live-View am Bildschirm, Visoflex 2 Aufstecksucher oder mit der Leica FOTOS App präzise fokussierbar.

Mit der für M-Objektive gewohnten Kompaktheit zeichnet sich auch das neue Summicron-M 1:2/28 ASPH. durch Handlichkeit aus. Besonders komfortabel erweist sich die direkt im Objektiv integrierte Gegenlichtblende im modernen, runden Design. Diese kann nun mit nur einem Handgriff jederzeit ein- bzw. ausgedreht werden.

Im Objektiv-Inneren sorgen 9 Linsen in 6 Gruppen für äußerst kontrast- und detailreiche Aufnahmen. Auffallend leise und weich lässt sich der Fokusring einstellen. Das Leica Summicron-M 1:2/28 ASPH. zeugt von genau der Präzision, die so typisch für Leica Produkte ist und das Qualitätssiegel „Made in Germany“ nicht nur trägt, sondern auch maßgeblich prägt.

Das Leica Summicron-M 1:2/28 ASPH. ist ab dem 30. November 2023 weltweit in allen Leica Stores, im Leica Online Store sowie im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 4.950 Euro inkl. MwSt.