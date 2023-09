DxO PhotoLab 7 präsentiert einzigartige Farbkalibrierungs- und Bearbeitungswerkzeuge, überarbeitete lokale Anpassungen und einen effizienten Schwarz-Weiß-Workflow

Diese Version bietet außerdem eine neue LUT-Unterstützung (mit 17 Original-Presets), lebendige Farbwiedergabe, inspirierende Schwarz-Weiß-Effekte und vieles mehr.

Paris (Frankreich): DxO Labs, seit zwei Jahrzehnten der Pionier im Bereich Bildbearbeitungssoftware, kündigt heute die Veröffentlichung von DxO PhotoLab 7 an, der Komplettlösung für die Bearbeitung und Korrektur von RAW-Bildern. Diese neue Version verfügt über ein einzigartiges, DxO-exklusives-Farbkalibrierungswerkzeug, das im Bild seinen Einsatz findet. Mit nur wenigen Klicks können Fotografen so wissenschaftlich exakte, realitätsnahe Farbprofile erstellen. Ab sofort unterstützt die Software Lookup-Tabellen (LUT), und bietet eine Reihe von Verbesserungen der Benutzeroberfläche und der Benutzerfreundlichkeit der Werkzeuge für Lokale Anpassungen. Darüber hinaus führt Version 7 die DxO Stile ein, eine Auswahl an unverwechselbaren Renderings, die Fotografen als kreative Grundlage für ihre Bearbeitungen dienen.

„Unser Ziel war es schon immer, Fotografen die bestmögliche Bildqualität zu liefern – und PhotoLab 7 geht noch einen Schritt weiter“, sagt Produktdirektor Fabrizio Dei Tos Navalesi. „In Kombination mit unserem ultrabreiten Farbraum und der Soft-Proofing-Funktionalität ermöglichen die Einführung des Farbkalibrierungswerkzeugs und die Unterstützung von LUTs ein ganz neues Maß an Kontrolle.“

Der Farbe verpflichtet

Mit dieser neuen Version von DxO PhotoLab können Fotografen realitätsnahe, wissenschaftlich genaue Farbprofile auf ihre Bilder anwenden. PhotoLab 7 wird durch ein einzigartiges Werkzeug unterstützt, das in Verbindung mit einer von sechs gängigen Farbkalibrierungskarten von Calibrite und Datacolor arbeitet und somit die durch die menschliche Wahrnehmung bedingten Fehler und das Rätselraten bei der Kompensation des Umgebungslichts oder des Farbprofils eines Monitors beseitigt.

Grading wie die Kino-Profis

PhotoLab 7 unterstützt jetzt Lookup-Tabellen (LUTs) und ist mit 17 DxO Starter-Presets ausgestattet. Diese Entwicklungen komplettieren die Fortschritte im Bereich Farbmanagement der Version 6, die überarbeitete Farbverarbeitungsalgorithmen, einen neuen erweiterten Arbeitsfarbraum (DxO Wide Gamut) und einen Soft-Proofing-Modus eingeführt hat.

PhotoLab hat mit seinem innovativen HSL-ColorWheel die Messlatte zur Kontrolle über die Farben im Bild sehr hochgelegt. Das in Version 7 verfügbare Spektrum an Farbmanagement-Werkzeugen ist daher das Ergebnis jahrelanger gemeinsamer Bemühungen, den Forderungen anspruchsvoller Fotografen nach naturgetreuen und ausdrucksstarken Farben zu entsprechen.

HSL-Bearbeitung als Bestandteil der Lokalen Anpassungen

Mit PhotoLab 7 wird auch die Farbgestaltung auf lokaler Ebene möglich. Fotografen können jetzt das leistungsstarke, aber einfach zu bedienende HSL-ColorWheel als Teil ihrer Lokalen Anpassungen nutzen, um beispielsweise die Farbe der Kleidung eines Motivs zu verändern oder die Lichter einer Landschaft subtil aufzuwärmen – und das alles in höchster Qualität und mit völliger kreativer Freiheit.

Ein natürlicher Schwarz-Weiß-Workflow

Genau wie DxO PhotoLab 7 ganze Arbeit in Sachen Farbmanagement leistet, bietet es neue Werkzeuge, die Fotografen dabei unterstützen, ihren idealen Monochrom-Workflow zu entwickeln. Die Benutzeroberfläche enthält eine neue Registerkarte zum Umschalten auf Schwarz-Weiß und eine Vielzahl neuer Filmsimulationen – außerdem bietet PhotoLab 7 einen Sechs-Kanal-Mixer für vollständige Tonwertkontrolle über Ihre Schwarz-Weiß-Bilder.

Lokale Anpassungen überarbeitet

Die Möglichkeit, präzise lokale Anpassungen vorzunehmen, ist ein wesentlicher Bestandteil einer kreativen Bildbearbeitung. DxO PhotoLab 7 erleichtert diese kreative Bearbeitung durch Zusammenfassung der lokalen Anpassungswerkzeuge in einer neuen Palette. Durch diese Weiterentwicklung bleibt die Benutzeroberfläche übersichtlicher und die Fotos sind während der Bearbeitung besser sichtbar, was eine noch höhere Präzision des beliebten U Point™-Werkzeugs erlaubt.

DxO: PhotoLab 7: Preis und Verfügbarkeit

DxO PhotoLab 7 ist ab sofort für Windows und macOS exklusiv auf der DxO-Website (https://shop.dxo.com/de/) zu folgendem Preis verfügbar:

DxO PhotoLab 7: 229€

Besitzer von DxO PhotoLab 5 oder 6 können einen besonderen Upgrade-Preis in Anspruch nehmen:

DxO PhotoLab 7 Upgrade-Preis: 109€

Um ein Upgrade durchzuführen, müssen sich die Kunden in ihrem Kundenkonto unter https://shop.dxo.com/login_upgrade.php/de anmelden.

DxO PhotoLab ist unbegrenzt zugänglich und nicht an ein Abonnement geknüpft. Die Software kann auf bis zu drei Computern installiert werden. Zukünftige Updates innerhalb der Version 7 werden allen Lizenzinhabern kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Eine vollständige, einmonatige Testversion von DxO PhotoLab 7 ist auf der DxO-Website erhältlich: https://www.dxo.com/de/dxo-photolab/download/