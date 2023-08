Rollei SSV: LED- Licht für Foto und Video und mehr mit bis zu 83 % Rabatt

Lassen Sie Ihre Motive strahlen und leuchten –

mit LED-Licht von Rollei

Die Zeiten mit komplizierten Studioblitzen sind vorbei. Jetzt strahlt LED-Licht in Ihrem Studio oder on location. Ganz einfach zu handhaben und in bester Qualität. Und mit mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel mit dem Soluna 80Bi – Bi-Color LED-Dauerlicht – es bietet eine variable Farbtemperatur von 2.700 bis 6.500 Kelvin sowie 9 verschiedene Lichteffekte für kreative Effekte. Oder das Lumis I-Light RGB: Dieses LED-Stablicht setzt ganz unkompliziert Farbakzente bei Ihren Foto- und Video-Aufnahmen. All das und mehr ist jetzt im Rollei SSV besonders günstig zu haben.