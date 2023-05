Canon präsentiert heute mit der Powershot V10 eine handliche und günstige Kamera, die sich explizit an Vlogger und Content Creator wendet. Ihr 1-Zoll-Sensor löst rund 20 Megapixel auf, die maximale Video-Auflösung beträgt 4K30p. Mit seiner festen Brennweite von 19 Millimeter (bezogen auf KB) erfasst das lichtstarke Objektiv beim Filmen einen größeren Bildwinkel als die meisten (Front-)Kameras von Smartphones. Die Powershot V10 kommt ab 15. Juni in die Läden, ihr Preis: 449 Euro.

Bei der neuen Powershot V10 hat Canon den Fokus deutlich auf die Aufnahme von Videoclips gelegt. Dazu bringt sie Features mit, die weder beim Smartphone noch bei klassischen Kompaktkameras üblich sind. So ist das Gehäuse vertikal (im Hochformat) ausgerichtet, sodass die kleine Kamera gut mit nur einer Hand gehalten und bedient werden kann. Zudem hat Canon einen flexiblen Standfuß integriert, der Monitor lässt sich für Selfie-Aufnahmen um 180 Grad nach vorne klappen. Über die USB-Buchse kann die Powershot V10 als Webcam eingesetzt werden, etwa für Zoom-Konferenzen oder Live-Streaming. Alternativ überträgt sie via Canon Camera Connect App Videos per WLAN auf ein Smartphone oder Tablet.

Gleich zwei Mikrofone sorgen bei der Powershot V10 für Tonaufnahmen in Stereo. Videoaufnahmen werden auf Wunsch digital stabilisiert, die „Auto Level“-Funktion bringt das Videobild bei schief gehaltener Kamera in die Waagerechte. Für einen individuellen Look der Videoaufnahmen bietet die Powershot V10 14 Farbfiltereffekte und einen „Glatte Haut“-Modus.

Die Powershot V10 kommt ab Mitte Juni in den Handel und wird in zwei Kits angeboten:

Standardpaket mit USB-C Kabel, Tasche, Objektivdeckel, Windschutz und Handschlaufe für 449 Euro (UVP)

mit USB-C Kabel, Tasche, Objektivdeckel, Windschutz und Handschlaufe für 449 Euro (UVP) Advanced Kit zusätzlich mit Mini-Rig, an dem ein Ringlicht oder ein externes Mikrofon befestigt werden kann für 479 Euro (UVP)

Pressemitteilung von Canon Deutschland: