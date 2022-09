Apple iPhone 14: Wird Apple die Smartphone-Kamera entscheidend verbessern? +++ Canon: EOS R6 II mit Stacked Sensor wie bei der EOS R3? +++ Leica: Steht Ablösung für Leica MP bereits vor der Tür? +++ Nikon: Kommt sie wirklich, die Z 8 mit 67 Megapixel? +++ Sony: Wird Alpha 7R V im Oktober vorgestellt? +++ Tamron: Telezoom für Fuji X noch in diesem Jahr?

Apple hat für den 7. September eine Produktpräsentation angekündigt, vorgestellt wird aller Wahrscheinlichkeit nach das iPhone 14. Insider und Apple-Spezialisten erwarten deutliche Verbesserungen (unter anderem) bei der Kamera. So soll die Hauptkamera des iPhone 14 einen 48-Megapixel-Sensor erhalten, der mit Pixel-Binning 12-Megapixel-Aufnahmen speichert. Vorteile hat dieses bei hochwertigen Android-Phones schon lange eingesetzte Verfahren insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen, die hohe ISO-Werte erfordern. Spekuliert wird ferner, dass auch die einfacheren Modelle iPhone 14 und iPhone 14 Max eine Weitwinkelkamera mit F/1.8 erhalten könnten.

Bei Canon entwickeln die Ingenieure offenbar fleißig eine EOS R6 II, die die EOS R6 ablösen soll. Jetzt dringt aus den Gerüchteküchen, dass die Neue einen Stacked-Sensor mit integriertem DRAM erhalten könnte – vielleicht sogar denselben Bildwandler wie die EOS R3. Das würde der EOS R6 II nicht nur einen leichten Auflösungszuwachs bescheren, sondern auch eine hohe Serienbildleistung sowie möglicherweise Video in 4K 120p.

Leica bereitet offenbar die Ablösung der analogen Leica MP vor. Die hat ja nun fast 20 Jahre auf dem Buckel, vorgestellt wurde die MP bereits 2003. Einzelheiten sind noch nicht zu hören, nur so viel: Bereits im Oktober könnte Leica seine neue analoge Messsucherkamera präsentieren.

Rund um Nikon gab es in den vergangenen Wochen viel Wirbel. Genau: um eine möglich Z 8. Eine Nikon Z 8 tauchte ganz plötzlich in den Gerüchteküchen auf, um ebenso schnell wieder zu verschwinden. Und jetzt sind die Gerüchte wieder da, diesmal befeuert von einem Foto. Das hat Nikon China vor einigen Tagen in voller Auflösung veröffentlicht – mit rund 67 Megapixel. Nun haben die Gerüchteköche fix eins und eins zusammengezählt … . Doch ob die Rechnung tatsächlich aufgeht?

Sony gilt als ausgesprochen zugeknöpft, glaubwürdige Gerüchte zu neuen Produkten dringen sehr selten nach außen. Dennoch wird seit Wochen gemunkelt, dass eine Alpha 7R V (möglicherweise mit 100 Megapixel) vor der Tür steht. Jetzt legen sich einige Insider sogar fest und glauben zu wissen: Anfang Oktober könnte die Kamera kommen. Wir sind gespannt!

Von Tamron gibt es für Fuji X bislang zwei Objektive, das 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD sowie das 17-70 mm F2.8 Di III-A VC RXD. Nun wabert aus der Gerüchteküche von Fuji Rumors: Tamron hat auch ein Telezoom für Fuji X auf der Pfanne. Welches, ist noch ungewiss. Jedoch offenbar nicht mehr lange, noch dieses Jahr soll Tamron angeblich die Schleier lüften.