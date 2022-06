Ratingen, 15.06.2022 – Nach der Einführung der neuen instax mini Evo Sofortbildkamera aktualisiert FUJIFILM sein instax Sofortbild- drucker-Sortiment: Der neue instax mini Link 2 wird ab dem 22. Juni 2022 erhältlich sein und bietet allen instax Fans einen noch größeren Umfang an kreativen Möglichkeiten, um instax Sofortbilder zu ge- stalten und auszudrucken. Dank der neuen instaxAiRTM Funktion öff- net instax unter dem Motto „Creativity is in the AiR“ erstmals die virtuelle Welt auch für Sofortbilder.

Kreativität, Inspiration und Interaktion mit Familie und Freunden – in Kom- bination mit einem Smartphone und der kostenfreien mini Link App, die im jeweiligen App-Store für iOS oder Android zur Verfügung steht, sorgt der neue instax mini Link 2 Smartphoneprinter für noch mehr Sofort- bildspaß. Unter dem Motto „Creativity is in the AiR“ verbindet der neue instax mini Link 2 die virtuelle Welt mit der Realität. Dank der neuen in- staxAiRTM-Technologie reagiert der Printer in Echtzeit auf Bewegungen, die als Zeichnung dem Sofortbild hinzugefügt werden können. Egal, ob Regenschirm oder Herz, sobald der instax mini Link 2 vibriert, zeichnet er die Bewegungen auf. Auch mittels des Smartphones und der instax mini Link App lassen sich die Sofortbilder mit persönlichen Zeichnungen indi- vidueller gestalten. So können zum Beispiel Blütenblätter, Seifenblasen, Neon-Farben, Graffiti oder Glitzer auf die Aufnahme gesetzt werden.

Ein besonderes Highlight bietet hier die Möglichkeit der Videoaufnahme, bei der die zeichnerische Nutzung der AR-Effekte automatisch als „Making of“-Video aufgezeichnet und per QR Code auf dem instax Sofortbild hinterlegt wird.

Übereinstimmungstest

Der beliebte Übereinstimmungstest des Vorgängermodells wurde auch für den instax mini Link 2 beibehalten und ist für Quiz-Liebhaber und beste Freunde genau das Richtige: einfach ein Foto aufnehmen, Fragen beant- worten und die Ergebnisse auf das Sofortbild drucken.