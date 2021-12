Nikon Z 9: Mehr Nikon-Power geht einfach nicht

Im Kampf um die Krone bei den spiegellosen Vollformat-Kameras ist Nikon mit der Z 9 ein großer Wurf gelungen: Die enorme Geschwindigkeit des mehrschichtigen Sensors ohne mechanischen Verschluss in Kombination mit dem beeindruckenden Autofokus sorgt für eine herausragende Performance; sowohl beim Fotografieren als auch beim Filmen. Der Preis von rund 6.000 Euro ist indes eine waschechte Kampfansage an Sony Alpha 1 & Co.