Rodenstock/ALPA HR Alpagon im X-Verschluss

Der X-Shutter von PHASE ONE ist vollständig mit RODENSTOCK/ALPA HR Alpagon Objektiven erhältlich.

August 12, 2021. In Zusammenarbeit mit PhaseOne und Rodenstock freut sich ALPA bekannt zu geben, dass die Auslieferung des HR Alpagon in X-Shutter begonnen hat. Der X-Shutter ist mehr als nur ein Blick auf das Licht am Horizont, er ist ein neues, hochwertiges Gerät, um Licht mit den tadellosen Standards der Rodenstock/ALPA HR Alpagon Objektive einzufangen. Entstanden aus der industriellen Leistung und Präzision des Phase One Reliance Shutters (PhaseOne Industrial Division) ist dieser Verschluss nun für eine Vielzahl von Großformat-Objektiven erhältlich und erfüllt die Bedürfnisse unserer Kunden.

Wir sind nun in der Lage, unser komplettes Rodenstock/ALPA HR Alpagon Objektiv portfolio in X-Shutter zu liefern, sowohl neue Objektive als auch Umbauten und Modifikationen von bestehenden Rodenstock Objektiven. Wir werden auch die Modifikation von ALPA Schneider Objektiven anbieten, Preise auf Anfrage.

Preise für die Änderung von Objektiven

Der Preis für die Umrüstung eines bestehenden HR ALPAGON Objektiv auf X-Shutter:

CHF 3980 (ex.WorksSwitzerland)

Der Preis für den Umbau eines bestehenden Schneider Kreuznach Objektiv in ALPA auf X-Shutter:

Preis auf Anfrage (ab Werk Schweiz)

Umrüstung einer beliebigen Optik oder Objektiv aus dem ALPA Objektiv Sortiment in ein HR Alpagon oder HR Alpar mit PhaseOne X-Verschluss und wählbarem Tubus:

(LB, SB17, FPS SB17, SB34, SB51). Preis auf Anfrage.

Fakten über den X-Shutter:

Verschluss Typ

Elektromagnetisch

Verschlusszeit

60 s – 1/1000 s

Dauerhaftigkeit

Getestet auf 500.000+ Erfassungen

Blendenlamellen

Kohlefaser

Blendenmodul

5 Klingen (gebogene Klingen)

Maximale Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit

1/1000