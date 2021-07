Die Leica Camera AG präsentiert mit dem LEITZ PHONE 1 einen neuen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte

Ab dem 16. Juli 2021 beginnt der Verkaufsstart des ersten eigenen Smartphones der Leica Camera AG in Japan. Das Leitz Phone 1 im ikonischen Leica Design und mit einem für Smartphones außergewöhnlich großen und leistungsstarken 1-Zoll Bildsensor wurde exklusiv für den japanischen Markt entwickelt.

Wetzlar, 16. Juli 2021. Das Leitz Phone 1 wird ab dem 16. Juli exklusiv in Japan verkauft. Mit dem ersten eigenen Smartphone setzt die Leica Camera AG einen weiteren Meilenstein in der über 100-jährigen Unternehmensgeschichte und unterstreicht somit erneut das stetige Bestreben nach technischen Innovationen auf höchstem Qualitätsniveau. Das Leitz Phone 1 verkörpert die Leidenschaft von Leica für die Konzentration auf das Wesentliche: kompromisslose Qualität, ikonisches Design und hervorragende Bildqualität. Smartphone- Fotografie ist zu einer sofortigen Kommunikationsmethode – einer visuellen Sprache ohne Grenzen – geworden. Das Leitz Phone 1 ermöglicht jedem Nutzer Zeitzeuge zu werden – persönliche Momente und Erlebnisse des Alltags mit Bildern in einzigartiger Leica Qualität festzuhalten und zu teilen.

Das erste eigene Smartphone der Leica Camera AG verfügt neben einem für Smartphones außergewöhnlich großen und leistungsstarken 1-Zoll Bildsensor mit 20.2 Megapixeln über die Qualcomm® SnapdragonTM 888 5G Mobile Plattform. In Kombination mit der integrierten Leica Objektiv-Technologie mit einer Lichtstärke von 1.9 und bis zu 6-fach digitalem Zoom liefert das Leitz Phone 1 in allen Aufnahmesituationen brillante Bilder im RAW- und JPEG-Format. Diese können insbesondere bei großformatigen Ausdrucken mit ihrer detailgetreuen Bildqualität überzeugen. Jedes mit dem Leitz Phone 1 aufgenommene Bild spiegelt die Essenz der Leica Bildqualität wider. Speziell hierfür wurde in die Kameraanwendung der Modus „Leitz Looks“ integriert. Der an die Bildsprache der Leica M Monochrom angelehnte Modus ist der erste integrierte Leitz Look. Weitere „Leitz Looks“ werden mit späteren Updates zur Verfügung gestellt, die die Qualcomm® AI Engine der 6. Generation des Snapdragon 888 nutzen. Ein zusätzliches Highlight ist das vorinstallierte LFI.Widget. Es präsentiert die besten Fotos aus der Leica Fotografie International Gallery – der kuratierten Plattform für Leica Fotografen weltweit.

Für ein Novum in der Smartphone-Welt sorgt das einzigartige ikonische Leica Design des Leitz Phone 1, entworfen von dem hauseigenen Münchner Designbüro. Wie bei den Kameras folgt Leica hier dem Kredo „reduziert auf das Wesentliche“. Neben dem bereits von Leica Kameras gewohnten klaren, reduzierten und intuitiven Bedienkonzept setzt das Leitz Phone 1 auch optisch neue Maßstäbe. Das Gehäuse aus Aluminium in Leica Silber ist mit einer Glasschicht ummantelt, in die nahtlos ein 3D Leica Logo auf mattschwarzem Gorilla-Glas- Hintergrund eingebettet ist. Raffinierte Details wie die seitliche Rändelung des Aluminiumrahmens sind nicht nur der Innbegriff für das hohe Maß an technischer Präzision und Liebe zum Detail der Traditionsmarke, sondern unterstreichen ebenfalls den Anspruch an Funktionalität und Haptik bei dem Design von Leica Produkten. Der schlichte und innovative Objektivdeckel mit magnetischem Befestigungssystem rundet den einzigartigen Ausdruck der funktionalen und emotionalen Designphilosophie von Leica ab. Die klare Formsprache sowie das hochwertige Oberflächenfinish des Silikongehäuses bieten Schutz vor Staub und Nässe und unterstreichen zudem die hochwertige und anspruchsvolle Ästhetik von Leica. In das Display integriert ist der Qualcomm® 3D Sonic Max, der größte In-Display- Fingerabdrucksensor für Smartphones von Qualcomm Technologies, der auch bei nassen Fingern funktioniert.

Dr. Andreas Kaufmann, Mehrheitseigentümer und Aufsichtsratsvorsitzender der Leica Camera AG: „Leica hat eine lange Tradition, die stets durch das Bestreben nach technischen Innovationen geprägt war und ist. Wir begrüßen Smartphones, weil sie einen sehr wichtigen Beitrag zur Welt der Fotografie leisten. Noch nie wurden so viele Bilder gemacht wie heute: Täglich werden Milliarden Bilder ins Internet hochgeladen. Die Einführung eines eigenen Smartphones ist für Leica der konsequente nächste Schritt in Richtung Zukunftstechnologien

und Zukunftsmärkte. Mit dem Leitz Phone 1 wird erneut ein bedeutender Meilenstein in der Unternehmensgeschichte der Leica Camera AG sowie der Smartphone-Fotografie gesetzt, was mich persönlich sehr mit Stolz erfüllt.“

Das Leitz Phone 1 wird in Kooperation mit Sharp Corporation produziert und ist ausschließlich in Japan über den führenden Operator SoftBank erhältlich.