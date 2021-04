Er ist wohl der weltweit größte Fotowettbewerb und lässt sich von der Pandemie nicht schrecken: Der Sony World Photography Award zeichnet dutzende Fotografen aus. Da die Ausstellung der Gewinner-Fotos in London entfallen muss, werden die Arbeiten diese Jahr online präsentiert.

Der beste Fotograf des Jahres 2021 ist der Engländer Craig Easton. Zumindest wenn es nach der Jury des wohl größten Fotowettbewerbs, dem Sony World Photography Award, geht. Sie hat Craig Easton für seine Serie „Bank Top“ als „Photographer of the Year“ ausgezeichnet. Darin macht der Dokumentarfilmer unter anderem mit eindringlichen Porträts die soziale Spaltung in der britischen Stadt Blackburn sichtbar.

Während sich die Profis in zehn Kategorien von Architektur über Umwelt bis Sport mit ganzen Fotoserien um einen der begehrten Titel bewarben, reichten Amateure im offenen Wettbewerb Einzelbilder ein. Als Open Photographer of the Year 2021 wurde Tamary Kudita aus Simbabwe gekürt.

Im Pandemie-Jahr konnte die Preisverleihung nicht wie sonst üblich in großer Runde stattfinden, sondern nur online. Auch die Ausstellung der Gewinner-Arbeiten und weiterer herausragender Fotos im Londoner Somerset House muss dieses Jahr entfallen. Als kleine Entschädigung gibt es immerhin eine sehr schön gestaltete virtuelle Präsentation.

Auch den Katalog zur Ausstellung gibt dieses Jahr online und nicht in gedruckter Form – und zwar gratis. Außerdem hat die World Photography Organisation ein Video der Gewinner-Präsentation veröffentlicht. Alle Online-Inhalte zum Sony World Photography Award 2021 gibt es hier.

Fotostrecke: ausgewählte Gewinner des Sony World Photography Award 2021