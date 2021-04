Canon: Steht das erste echte Makro-Objektiv für RF vor der Tür? +++ Kommen Objektive von Zenit und Helios bald auch nach Deutschland? +++ Was wird aus Olympus‘ Kleinbild-Plänen? +++ Samyang plant offenbar zwei lichtstarke Weitwinkel +++ Sony: Was wurde aus der 102-Megapixel-Kamera? +++ Voigtländer: neue Patente für spannende Festbrennweiten aufgetaucht

Canon könnte schon sehr bald mit dem RF 100 mm F2.8 L MACRO IS USM ein echtes Makro-Objektiv für das RF-System bringen. Das will jedenfalls der meist bestens informierte Gerüchtekoch Nikoshita erfahren haben. Ebenfalls auf dem Speisplan der japanischen Gerüchteküche: die Super-Tele RF 400 mm F2.8 L IS USM und RF 600 mm F4 L IS USM.

Der russische Hersteller Krasnogorsky Zavod (KMZ) wird seine Objektive der Marken Zenit und Heliosoffenbar bald auch in Deutschland anbieten. Wie aus Insider-Kreisen verlautet, hat KMZ hierzulande einen Distributor gefunden, eine erste Charge sei bereits unterwegs. Von Zenit gibt es interessante Objektive für die meisten Spiegellosen sowie für Canon EF, Nikon F und mit M42-Anschluss. Darunter ausgefallene Konstruktionen wie das Zenitar 50mm f/0.95 oder das MC-Zenitar 8mm f/3.5 „Fish Eye“.

Bringt Olympus demnächst auch Kleinbildkameras und -objektive? Dieses Gerücht machte unlängst die Runde, genauer: Der neue Eigner OM Digital könnte der L-Mount-Alliance beitreten. Dem hat Toshiyuki Tsumura, Chefplaner bei OM Digital jetzt eine klare Absage erteilt. „Wir bleiben auf dem Weg mit Micro Four Thirds, Vollformat werden wir nicht machen“ wird der Top-Manager von mehreren Webseiten zitiert.

Samyang wird wohlmöglich in Kürze zwei lichtstarke Weitwinkelobjektive für gängige Spiegellose vorstellen – eines für Kleinbild, das andere für APS-C. Das ergibt sich aus einem Teaser, den der Hersteller unlängst auf Facebook veröffentlicht hat. Zum Kleinbildobjektiv sind bereits erste Daten durchgesickert – es soll sich dabei um ein 24mm F/1.8 handeln.

Dass Sony an einem Kleinbildsensor mit 102 Megapixel fertig entwickelt haben soll, ist eigentlich ein alter Hut. Bereits 2019 machte ein Ausschnitt angeblich aus einem Datenblatt von Sony die Runde, in dem der Sensor IMX555CQR beschrieben wird. Jetzt wärmen die Gerüchteköche diesen Bildwandler erneut auf, ohne substantiell Neues dazu berichten zu können. Fest steht: der Sensor soll auch eine ordentliche Serienbildrate von 10 Bilder/s abliefern. Bei Video ist er allerdings mit 6K Auflösung nicht ganz auf der Höhe der Zeit – vielleicht hat Sony das 102-Megapixel-Monster ja deswegen wieder eingestampft?

Voigtländer arbeitet offenbar an neuen hochlichtstarken Objektiven. Darauf deuten mehrere Patente hin, die jetzt aufgetaucht sind. Das spannendste Objektiv dieser Serie: ein 135mm F/1.2.