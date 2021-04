Jetzt mit Rollei in die Foto-Saison starten – und dabei kräftig sparen!

Rechteckfilter Mark II: Günstiger Einstieg in die Filterfotografie

Die Mark-II-Rechteckfiltern bieten einen besonders günstigen Einstieg in die Fotografie mit ND Graufiltern. Es gibt sie in verschiedenen Stärken als ND8, ND64 und ND1000. Jetzt sparen Sie noch mehr, denn Rollei hat den Preis gesenkt – von 99,99 Euro auf nun nur noch 49 Euro.