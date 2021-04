IFA 2021: Photoindustrie-Verband stärkt Zusammenschluss der IFA und Berlin Photo Week

#Coinnovation at its best

Berlin, 31. März 2021 – Seit 2021 ist die Messe Berlin offizieller Partner der Berlin Photo Week. Mit dieser exklusiven Partnerschaft erweitert die IFA Berlin ihr Produktportfolio “Imaging” um Neuigkeiten und Innovationen der Imaging-Branche mit führenden globalen Marken der Consumer und Home Electronics, in einem einzigartigen Konzept zusammenzuführen.

Dieses Konzept begeistert die Industrie. Deshalb ist auch der Photoindustrie-Verband PIV, der die wichtigsten Unternehmen der Branche vertritt, Kooperationspartner der Messe Berlin/ IFA sowie der Berlin Photo Week. Eine namhafte Zahl an Firmen aus den Reihen des PIV sind bereits als Aussteller und Sponsor bei der IFA und der Berlin Photo Week dabei.

Kai Hillebrandt, Vorstandsvorsitzender PIV

„Gemeinsames Ziel der Partner ist es, die Zukunft von Foto und Video als wichtigem Kultur-, Gesellschafts- und Wirtschaftsfaktor zu definieren und prosperierende Impulse zu setzen. Dafür bieten IFA und Berlin Photo Week die besten Voraussetzungen.“

Martin Ecknig, CEO Messe Berlin GmbH

„Wir freuen uns, mit dem PIV einen weiteren entscheidenden Partner für die Messe Berlin, die IFA und die Berlin Photo Week gewonnen zu haben. Wir ermöglichen mit dieser Partnerschaft, den Standort Berlin als Bühne der weltweiten Imaging-Branche zu etablieren und das faszinierenden Medium Messe zeitgemäß und neu zu interpretieren.“

Wolfgang Heinen, CEO Berlin Photo Week GmbH

„Seit vielen Jahrzehnten gehört der PIV zu den stärksten Motoren der internationalen Foto- und Imagingwelt. Wir freuen uns sehr darauf, die vielfältige Expertise des PIV nutzen zu dürfen und gemeinsam mit allen unseren zahlreichen Partnern der Imagingwelt im Rahmen der Berlin Photo Week ein neues, erlebnisstarkes und zukunftsorientiertes Gesicht zu geben. Viele PIV-Mitgliedsunternehmen sind heute schon als aktive Aussteller und Sponsoren an Bord.“

Während die Berlin Photo Week vom 26. August bis 3. September 2021 in der ARENA BERLIN veranstaltet wird, findet die IFA Berlin vom 3. bis 7. September auf dem Messegelände statt. Dieses Zeitkonzept ermöglicht es den Teilnehmern, beide Veranstaltungen zu besuchen.

Jens Heithecker, Executive Vice President Messe Berlin Group, IFA Executive Director

„Der strategische Ansatz, beide Veranstaltungen, die Berlin Photo Week und die IFA Berlin, direkt hintereinander durchzuführen, bietet allen Teilnehmern den optimalen Mehrwert beider Welten – Imaging und Tech. Für unsere Aussteller erschließen wir neue Zielgruppen, für unsere Besucher werten wir die IFA auf und sichern gleichzeitig eine klare, fokussierte Struktur. “

Bei der IFA, die auf dem Messegelände stattfindet, stehen globale Brands, Start-Ups und inspirierende Trendthemen der Consumer und Home Electronics im Vordergrund, während die Berlin Photo Week in der ARENA BERLIN sowie im ganzen Stadtgebiet primär das Erlebnis des Bildermachens in Funplaces sowie das Kulturgut Fotografie fokussiert.