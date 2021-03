Benro präsentiert neue Stativserie Bat

Brandneues Design mit fünf voreingestellten Beinwinkeln, die es ermöglichen, die Bat-Serie in Umgebungen zu platzieren, die für herkömmliche Stative unmöglich wären

Vielseitigkeit ist der Schlüssel zu dieser Serie: schnelle, mehrstufige Beinverstellung, die Möglichkeit, die Mittelsäule für Aufnahmen in niedriger Höhe mühelos umzudrehen oder sie komplett zu entfernen und die Beine für die Verwendung im Einbeinstativ-Modus zu kombinieren

Keine Kompromisse: superleicht, superstabil und auf absolute Präzision ausgelegt

Montag, 22.03.2021 – Benro stellt heute offiziell die neuen Stative der Bat-Serie vor. Die sechs Modelle sind in Carbonfaser oder Aluminium erhältlich und werden in Sets mit Benro VX-Kugelköpfen geliefert. Die Stative sind mit fünf voreingestellten Beinwinkeln ausgestattet, die es ihnen ermöglichen, selbst die anspruchsvollsten Aufnahmepositionen problemlos zu bewältigen. Bei der Entwicklung dieser Stative standen Vielseitigkeit, Mobilität und absolute Präzision im Vordergrund.

Einzigartig ist, dass die Stativbeine der Bat-Serie in sich zurückgeklappt werden können, um sich an einer Wand oder anderen unebenen oder unzugänglichen Flächen anzulehnen. Sie können auch individuell in der Höhe verstellt werden, um starke Steigungen und unebenes Gelände zu bewältigen. Das macht die Stative so vielseitig, dass sie auch in den unkonventionellsten und unnachgiebigsten Bereichen eingesetzt werden können. Die zweifach verriegelbare Mittelsäule bietet zusätzliche Höhe, während ein verlängerter Verriegelungsknopf die Stabilität der Sicherung erhöht.

Die neuen Modelle ermöglichen es dem Fotografen, die Mittelsäule schnell und nahtlos umzudrehen, ohne sie für Aufnahmen in niedriger Höhe zu entfernen. Die Modelle können auch in ein Einbeinstativ verwandelt werden, indem die Mittelsäule entfernt und mit einem der abnehmbaren Stativbeine verbunden wird. Eine Vielfalt an Größen und Materialien stellt sicher, dass die Bat-Serie bei jedem Shooting bequem ist, ob in der freien Natur oder im Studio.

Benro hat in dieser Serie mehrere Elemente des Stativdesigns und der Herstellung überarbeitet und verfeinert und bleibt damit seiner Tradition treu, basierend auf kontinuierlicher Forschung und Entwicklung in den eigenen Labors sowie dem Feedback der Kunden, kleinste Anpassungen für eine perfekte Leistung vorzunehmen. Merkmale wie ein neues Gussdesign zur Gewichtsreduzierung, ein neues Design der Beinverriegelungsgriffe für verbesserte Handhabung und geflochtene Carbonfaser-Verbundrohre für eine höhere Gewichtskapazität sorgen bei allen Modellen für eine intuitive, einfache und anspruchsvolle Leistung. All diese Verfeinerungen werden die Fotografen neben den sofort ersichtlichen neuen Funktionen zu spüren bekommen.

Die Serie wird im Kit mit Benros zweifach schwenkbaren VX-Kugelköpfen geliefert, mit einer Arca-kompatiblen Kameraplatte für eine einfache, robuste Verbindung mit fast jeder DSLR oder spiegellosen Kamera. Drei spezielle Halterungen ermöglichen die schnelle und einfache Befestigung von Zubehör, während 3-stufige, selbstanpassende Gummifüße die Stabilität des Stativs verbessern. Benros Konstruktion der umklappbaren Beine ermöglicht ein schnelles Zusammenklappen der Stativbeine für einfachen Transport und Lagerung. Alle Modelle werden mit einer Tragetasche und einem zusätzlichen Satz Stachelfüße geliefert.

Mark Hoskins, Benro Brand Manager bei der Mac Group Europe, erklärt: “Diese Stative werden die Aufnahme machen, wo immer Sie sind, aber die einzigartigen Beinwinkelverriegelungen machen sie zum perfekten Werkzeug für Fotografen, die an beengten Orten fotografieren. Sie vereinen das Beste der Benro-Technologien, um sie leicht und tragbar zu halten, während sie gleichzeitig eines unserer vielseitigsten und robustesten Modelle bis heute sind. Sie sind ideal für Fotografen, die ihre Ausrüstung auf der Suche nach dem perfekten Bild stark beanspruchen und die keine Kompromisse bei der Leistung zugunsten der Portabilität eingehen wollen.”

Die neue Serie ist ab sofort verfügbar, die Preise sind wie folgt: