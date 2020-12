Skylum veröffentlicht heute die Fotobearbeitungssoftware Luminar AI. Der Nachfolger von Luminar 4 will die Bildbearbeitung mithilfe künstlicher Intelligenz einfach machen wie noch nie. Luminar AI analysiert Inhalt und Problemen eines Fotos und präsentiert dann eine dazu passende Auswahl an Verbesserungs- und Veränderungsvorschlägen. Ambitionierte Pixelschubser finden in Luminar AI weiterhin einen reich gefüllten Werkzeugkasten für die herkömmliche manuelle Bildbearbeitung.

Update, 15. Dezember, 17:55: Preis für Luminar AI nachgetragen.

Für Hersteller Skylum ist das heute veröffentlichte Bildbearbeitungsprogramm Luminar AI nicht weniger als revolutionär. Erstmals kommt bei dieser Fotosoftware in großem Stil künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz. Die KI erkennt sowohl die Inhalte eines Fotos wie auch typische Aufnahmeprobleme und bietet basierend darauf 1-Klick-Verbesserungsvorschläge.

photoscala konnte Luminar AI bereits vorab ausprobieren, unser ausführlicher Testbericht folgt in Kürze. So viel steht jetzt schon fest: Bei typischen Motiven (Personenfotos, Porträtaufnahmen oder Landschaftsfotos und Aufnahmen von Speisen) bringen die von Luminar AI präsentierten Vorlagen zur Verbesserung verblüffend eindrucksvolle Ergebnisse.

Der Vorteil dieser Methode: Sie bringt sehr schnell vorzeigbare Ergebnisse, ohne dass man sich intensiv mit dem Programm und seinen Möglichkeiten beschäftigen müsste. Wer lieber selbst tätig wird, findet in Luminar AI weiterhin eine Vielzahl klassischer Bildbearbeitungswerkzeuge. Mit ihnen lassen sich übrigens auch die per KI optimierten Bilder weiter verfeinern – die Automatiken lassen einem also weitrechenden Spielraum für die eigenen Vorstellungen.

Weiterhin enthalten sind in Luminar AI auch die KI-basierten Werkzeuge, die es bereits seit Luminar 4 gibt – also zum Beispiel Himmel AI, Gesicht AI etc. Aber es sind auch neue hinzugekommen – beispielsweise Bildaufbau AI, das eine Aufnahme selbstständig gerade richtet und zuschneidet. Syklum kündigt zudem schon jetzt weitere KI-basierte Funktionen an, die im Laufe der kommenden Monate per Update nachgereicht werden – etwa Bokeh AI, das die Unschärfe eines hochwertigen Objektivs simuliert.

Luminar AI ist ab sofort erhältlich. Die Software kommt für Mac und Windows. Sie läuft als eigenständiges Programm, funktioniert aber auch als Plugin in Photoshop, Photoshop Elements und Lightroom.

Luminar AI kostet ab 79 Euro (Lizenz für ein Gerät). Für Besitzer der Vorversion oder anderer Programme von Syklum gibt es einen Treuerabatt, er wird beim Checkout im Warenkorb abgefragt.

Pressemitteilung von Skylum Deutschland: