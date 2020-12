Obschon sich die Takachiho Seisakusho zu Anfang auf den heimischen Markt konzentriert, kommt der westlich orientierte Markenname „Olympus“ schon im Gründerjahr auf und wird bereits zwei Jahre später offiziell eingetragen. Die Namensgebung entspringt der gedanklichen Verbindung vom japanischen Berg und Firmennamensbestandteil Takachiho, der in der japanischen Mythologie Sitz der Götter ist und dem Götterberg Olymp der alten Griechen. Als sich das erfolgreich am innerjapanischen Markt etablierte Unternehmen nach dem Zweiten Weltkrieg international ausrichtet, erfolgt 1949 die offizielle Umbenennung in „Olympus Optical Co.“. Seitdem sind die Produkte der Japaner auf dem Weltmarkt also offizielle Göttergaben vom Olymp. Für die Japaner bleibt die Verbindung zum Takachiho weiterhin bestehen.

Vom Mikroskop zu Fotoprodukten

Als Unternehmen der umtriebigen optischen Industrie Japans ist Takachiho Seisakusho schon bald weit vorne mit seinen exzellenten Mikroskopen – eine Expertise, welche die heutige Olympus Corporation zu einem der weltweit wichtigsten Hersteller von Spitzenmikroskopen für Wissenschaft und Industrie gemacht hat. Schon 1934 entscheiden sich die Verantwortlichen, die Kompetenzen bei der Entwicklung optischer Systeme auszubauen – und 1936 geht das erste Fotoobjektiv in Produktion. Der Vierlinser mit den Daten 1:4.5/75mm trägt bereits den heute weltberühmten Namen „Zuiko“.