MindShift Gear PhotoCross 13 – Der kleine Abenteuer Rucksack

Beispielloser Komfort und Schutz vor den Elementen jetzt in einer kleineren Form

Abenteuer Fotografen benötigen einen Kamerarucksack der so hart im Nehmen ist wie sie selbst. Mit seinen robusten Materialien und ausgeklügeltem Design schützt der neue MindShift Gear PhotoCross 13 die Fotoausrüstung bei harten Touren in freier Wildbahn.

Die PhotoCross Serie wurde entwickelt um den Elementen zu trotzen, aber dennoch bequem genug um einen langen Tag draußen im Einsatz zu sein. Der Rucksack bleibt beim Kraxeln auf dem Rücken, bietet aber über die komplett zu öffnende Seite schnellen Zugang zur Ausrüstung ohne den Rucksack ablegen zu müssen. Er verfügt über wetterfeste Reißverschlüsse und besteht aus abriebfesten Materialien. Die Schlaufen auf der Seite und Vorderseite dienen als Aufnahmepunkte für weitere Ausrüstung wie ein kleines Stativ, Wanderstöcke, eine Jacke oder zum Beispiel auch einen Fahrradhelm. Die dazu benötigten Kompressionsgurte finden sich im Lieferumfang. Eine flexible Seitentasche nimmt gängige 1 Liter Trinkflaschen auf. Für den Tragekomfort sorgen die atmungsaktive Polsterung der Rückenseite, der abnehmbare Hüftgurt und das Tragesystem mit Lageverstellgurten. Eine beidseitig PUR beschichtete, nahtversiegelte Regenschutzhülle komplettiert die Ausstattung des PhotoCross 13.

Im Inneren sorgen variable Teiler für die optimale Konfiguration für große spiegellose Systemkameras oder DSLR ohne Batteriegriff. Netztaschen auf der Innenseite des Deckels dienen zum Verstauen von kleinem Zubehör wie Akkus, Speicherkarten und Filtern. Den PhotoCross 13 gibt es in zwei Farbgebungen: Orange Ember und Carbon Grey. Passend für eine Standard DSLR mit drei bis fünf Objektiven, ein Laptop bis 13″ und Zubehör. Maximale Objektivgröße ist ein 2,8/70-200 nicht angesetzt an die Kamera. Oder eine vergleichbar große spiegellose Systemkamera mit bis zu 5 Objektiven, ein Laptop bis 13″ und Zubehör.

“Mit den PhotoCross Sling und Rucksack Modellen haben wir es geschafft zwei Konzepte zu verschmelzen die oft genug im Konflikt mit den allgemeinen Anforderungen an Outdoor Taschen stehen: Schutz und Komfort. So wurden strapazierfähige, wasserdichte Tarpaulin Planen in ein anschmiegsames, körpergerechtes Design integriert, kombiniert mit einem bequemen Tragesystem und Lageverstellgurten für optimalen Tragekomfort. Dazu kommt der schnelle Zugriff auf die Ausrüstung ohne den Rucksack ablegen zu müssen.”, so Doug Murdoch, CEO und Chef Designer von MindShift Gear by thinkTANK photo.

Eigenschaften

Wasserbeständige Reißverschlüsse

Handschuh taugliche Reißverschlussschieber mit T-Pull Anhängern

Wasserdichte und abriebfeste Materialien

Bodenkonstruktion aus Tarpaulin

Lageverstellgurte am weit geschnittenen Tragesystem und am Hüftgurt

Gurtbänder mit Schnellverschluss zum Anbringen eines Stativs oder einer Jacke

Weit öffnendes Hauptfach für schnellen Zugriff auf die Ausrüstung

Variable Einteilung durch verschiedene Trennwände für Foto- oder die persönliche Ausrüstung

Mit Reißverschluss gesicherte Fächer für Zubehör auf der Innenseite des Taschendeckels

Eigenes gepolstertes Fach für ein Laptop bis 13″

Stretch Tasche passend für gängige 1 Liter Trinkflaschen

Leicht zugängliche Fronttasche mit Organizerfunktion mit Platz für Filter, Zubehör oder Müsli Riegel

Tragegriffe oben und seitlich

Atmungsaktives 350G Air Mesh auf der Rückseite für optimale Hinterlüftung

Zum Lieferumfang gehört eine beidseitig mit PUR beschichtete, nahtversiegelte Regenschutzhülle

Ausrüstungsbeispiele

Passend für eine Standard DSLR oder DSLM ohne Batteriegriff, 3–5 Objektive bis hin zu einem 2,8/70–200 mm nicht angesetzt an die Kamera und ein Laptop bis 13”.

Zum Beispiel:

Nikon D810 mit angesetztem 2,8/105 mm Makro, 2,8/70-200 mm, 2,8/14–24 mm und 1,4/35 mm jeweils mit umgekehrter Gegenlichtblende

Canon 5D Mark IV mit angesetztem 2,8/24–70 mm, 2,8/70–200 mm, 2,8/16–35 mm und 1,8/85 mm jeweils mit umgekehrter Gegenlichtblende

Sony A7RIII mit angesetztem 2,8/24–70 mm, 2,8/70–200 mm, 2,8/16–35 mm und 1,8/85 mm jeweils mit umgekehrter Gegenlichtblende

Fuji XT-3 mit angesetztem 2,8/16-55 mm, 2,8/50-140 mm, 2,8/8-16 mm, 1,2/56 mm und 2,0/90 mm jeweils mit umgekehrter Gegenlichtblende

PhotoCross 13 Backpack

EAN: 81986501 426 4 • Bestellnummer: M426 PhotoCross 13 Backpack Carbon Grey

EAN: 81986501 427 1 • Bestellnummer: M427 PhotoCross 13 Backpack Orange Ember

Maße Innen: 24 x 40 x 12,2 cm (BxHxT)

Maße Außen: 29 x 46 x 16 cm (BxHxT)

Maße Laptop Fach: 23 x 33 x 2,0 cm (BxHxT)

Länge Hüftgurt (inkl. Breite des Rucksacks): 150 cm

Volumen: 12 Liter

Gewicht: ca. 1,2 kg (mit allem Zubehör)

UVP: EUR 167,99

Material

Die Oberseite des Außenmaterials der PhotoCross ist mit einer wasserabweisenden DWR Imprägnierung, die Unterseite des Materials mit einer wasserresistenten PUR Beschichtung versehen. Das verwendete Material umfasst unter anderem wasserbeständige YKK Reißverschlüsse, 420D High-Density Nylon, strapazierfähiges Nylon Tarpaulin, 350G Air-Mesh, Nylon Gurtband und 3-lagigen Nylonfaden.

Im Inneren: Variable Teiler aus geschlossenzelligem Schaum, rückseitig PUR beschichtetes und verstärktes Velex Futter, P210D Futter, Hexa-Mesh Taschen und 3-lagiger Nylonfaden. Nahtversiegelte Regenschutzhülle aus beidseitig PUR beschichtetem 210T Nylon.

Lieferbar ab sofort – Oktober 2019

Bitte beachten Sie dass unsere MindShift Gear® Produkte teilweise mit optionalem Zubehör abgebildet sind wie z.B. Kamera, Objektiv oder Laptop. Dieses dient der besseren Darstellung und ist nicht im Lieferumfang enthalten.