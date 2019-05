Von Samyang kommt mit dem AF 45mm F/1.8 eine Normalbrennweite für das spiegellose Kleinbildsystem von Sony. Das Objektiv soll dem menschlichen Blickwinkel besonders nahe kommen. Das Samyang AF 45mm F/1.8 ist ausgesprochen kompakt und leicht. Wann es hierzulande erhältlich sein wird, steht noch nicht fest. Aber der Preis: ca. 430 Euro.

Samyang setzt bei seinen neuen Normalobjektiv für Sony FE auf eine Brennweite von 45 Millimeter statt der üblichen 50 Millimeter. Das, so der Hersteller, würde bezogen auf das Kleinbildformat einen Bildausschnitt ergeben, der dem menschlichen Sehen näher käme als beim Quasi-Standard 50 Millimeter.

So ganz nebenbei ergeben sich laut Samyang auch noch technische Vorteile. Das AF 45mm F/1.8 FE lässt sich leichter und kleiner konstruieren als ein entsprechendes 50-Millimeter-Objektiv. Gegenüber einer 35-Millimeter-Reportage-Brennweite punktet es mit deutlich geringerer Verzerrung.

Bei einem Gewicht von 162 Gramm ist das AF 45mm F/1.8 FE in der Tat sehr leicht. Dennoch ist es recht aufwändig konstruiert mit sieben Elementen in sechs Gruppen, darunter zwei Asphären und ein ED-Glas. Die Irisblende besteht aus neun Lamellen und soll so zu einem schönen Bokeh beitragen.

Der deutsche Distributor von Samyang nennt für das AF 45mm F/1.8 FE einen Preis von 429 Euro. Wann das Objektiv auf den Markt kommen soll, steht noch nicht fest.