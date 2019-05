DOCMA ist seit 2002 die führende deutsche Zeitschrift für kreative Fotografen, die ihre Ideen in Photoshop und Lightroom verwirklichen. Sie erscheint sechs Mal im Jahr und ist im Zeitschriftenhandel sowie im www.docmashop.de erhältlich. Dieser Beitrag stammt aus der aktuellen Ausgabe #88, photoscala gibt ihn hier mit freundlicher Genehmigung wider.

In der aktuellen Ausgabe #88 gibt es viele Themen für den ambitionierten Fotografen und Photoshopper. Zum Beispiel beschäftigt sich Olaf Giermann in einem Premium-Workshop mit den Möglichkeiten, wie man extrem schnell verschiedenste Arten störender Elemente aus Fotos retuschiert. Christian Thieme geht mit Lightroom auf Reisen und probiert aus, wie der Workflow zwischen Lightroom CC, der Adobe Cloud und Lightroom Classic im Reise-Alltag funktioniert. Die Photoshop-Akademie befasst nich mit dem Formgitter Werkzeug, das so manches Bilddetail nachträglich gerade biegen kann Die Lightroom-Akademie befasst sich sehr gründlich mit dem Ausreizen der im Bild vorhandenen Tonwerte. Dazu gibt es wie immer viele Tutorials und Projekte zur Inspiration und zum Nachbauen.