Lightroom erlaubt durch einige interessante Funktionen das schnelle Organisieren eines importierten Bildbestandes. Falls Sie Ordnung in ein bestehendes Chaos ­bringen wollen, sollten Sie das daher am besten direkt in Lightroom erledigen. Importieren Sie zunächst die bislang unsortierte Fotosammlung in einen gemeinsamen Ordner. Dort wählen Sie die Bilder aus, die Sie in einem Ordner zusammenfassen möchten, klicken mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Zielordner und wählen »Ausgewählte Fotos in diesen Ordner verschieben« (a).